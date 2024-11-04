交長稱1000萬國際客仍是目標 王鴻薇：沒達到要負責

交通部觀光署原先設定來台國際觀光客1000萬目標跳票、延至明年，今年改成750萬人次，交通部長陳世凱今表示，目前仍是1000萬人次，有把握今年底可達750萬人次，有機會超過800萬，立委則認為，交通部一再修改目標，若達不到應負起政治責任；另針對花蓮加碼補助3.0 Plus方案，陳世凱說，先前補助方案成效不佳，盼透過3.0 Plus方案將住房率拉高至4至5成以上。

陳世凱今赴立法院交通委員會報告並備質詢，民進黨立委李昆澤指出，地震、颱風不應該是觀光尚未恢復的理由，要求交通部應在半年的時間內，具體提出觀光政策，並爭取行政院更多觀光資源做行銷。

陳世凱表示，台灣觀光重點是「亮點」，要找出台灣有哪些亮點可以讓世界看得到，過去推薦的日月潭、太魯閣等亮點太少，應該要增加，目前觀光署宇各縣市都在討論，會聚焦幾個景點推廣，另社群媒體、網紅行銷也是加強重點。

國民黨立委王鴻薇表示，110至114年觀光前瞻建設計畫編列65.85億元，不能說觀光預算花光光，旅客不來心慌慌，目標隨便訂，做不到就隨便下修，原本訂定今年來台國際客目標為1000萬人次，卻下修750萬人次，少了4成，今天又說有機會達到800萬，很多業者目前已是生死之戰，但中央目標數字一直浮動，如果年底達不到1000萬人次，應該要有人被檢討、負起政治責任。

陳世凱回應，預估第4季情況會好一點，訂定的目標會全力衝刺，如果今年沒達到目標，哪裡做不好就會檢討，750萬人次是務實可達到的目標。

陳世凱會後接受聯訪時表示，第4季主要努力爭取多元客源，包含歐洲、美國、鄰近亞洲國家。過去台灣觀光偏重鄰近國家，現在策略上盼爭取多元國家訪台觀光。

對於1000萬來台國際客目標，陳世凱說，目標還是1000萬，先前說750萬是今年底務實、有把握可達到的目標，目前已破620萬人次，預估年底有機會超過800萬人次。

陳世凱說，不會下修1000萬來台國際觀光客的目標，如果今年達到，明年一定會上修目標，設定為1200萬人次；但若今年達不到1000萬，2025年就繼續往1000萬人次目標努力。

另外，針對擴大加碼補助花蓮旅遊部分，陳世凱坦言，0403地震嚴重打擊花東觀光，住房率最低曾僅1成，6月推出加碼方案時，因餘震不斷，執行成效不佳，目前住房率可達3至4成；但會持續加碼，推動3.0 Plus方案是因今年遇到好幾次颱風，對花東有很大影響，希望旅客可多停留一些時間，盼年底將住房率拉高到4至5成，這樣明年比較不擔心。