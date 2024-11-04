司法精神病房布建 衛福部估114年底達480床目標

衛福部今天表示，社區心理衛生人力，關懷訪視員每人案量比已自去年的1比60，在今年下降到1比50，司法精神病房則已開放102床，預估明年底含保安處分處所共可達成480床目標。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛生福利部長邱泰源針對「社區精神病患照護優化」進行專題報告，並備質詢。

衛福部報告指出，為提供心理健康服務及精神病人從醫療到社區的延續性照護，透過強化社會安全網第2期計畫，補助地方政府布建社區心理衛生中心及充實心衛中心人力，至今年10月底，全國社區心理衛生中心已累計有52處，每縣市均已至少設有1處，且預計至114年達71處。

國民黨立委陳菁徽質詢表示，社區心理衛生中心建置不只是蓋房子，有第一線心理衛生社工反映，不僅要面臨結案KPI壓力，還常要協助個案申請失業、長照等社會福利，業務卻不斷增加，詢問衛福部人力布建進度。

衛福部心理健康司副司長鄭淑心說，社區心理衛生中心服務內涵多元，人力配置包含護理師、心理師、職能治療師、心理輔導員、心理衛生社工及關懷訪視員等，共同服務病患與家屬。總體人力，統計民國110年共有594人，至今年10月已增加為1454人，預估至明年將增加為2489人。

鄭淑心表示，以關懷訪視員而言，去年每人案量比約1比60，今年已下降到1比50，案量負荷比下降很多，並明年目標降到1比40；心衛社工每人案量比目前約1比28左右，目標降到1比25。隨社安網第2期計畫將於明年底結束，將在規劃社安網2.0的同時，進行人力負荷檢討。

陳菁徽詢問司法精神病房布建進度。鄭淑心回應，經評估，未來10年將需要480床司法精神病床，目前已經開放102床，並預估明年底前可以完成183床；除醫院內的司法精神病房，保安處分處所目前也在建置中，預估明年年底完工，屆時會再增300床。

民進黨立委林月琴指出，其他身心障礙者權利公約國家都在努力減少精神病床，讓患者回歸社區，詢問衛福部目前做法。

鄭淑心說明，統計至今年10月底，共有急性精神病床7428床、慢性1萬3180床，近年不論急慢性病床都有下降趨勢；不過銜接患者從醫院回到社區的「精神復健機構」則在增加，目前日間型共102家、可服務4482人，住宿型185家、共7953床，目標日間型每萬人可服務2人，住宿型則希望達每萬人1床。