快訊

LINE未更新11月5日起不能傳訊息 5款舊iPhone確定淘汰

台灣金聯人事 蘇治芬回應施俊吉：你如果知道真相一定會向我道歉

中職／搶人戰開跑！詹子賢正式提交FA申請 本季第一人

司法精神病房布建 衛福部估114年底達480床目標

中央社／ 台北4日電

衛福部今天表示，社區心理衛生人力，關懷訪視員每人案量比已自去年的1比60，在今年下降到1比50，司法精神病房則已開放102床，預估明年底含保安處分處所共可達成480床目標。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛生福利部長邱泰源針對「社區精神病患照護優化」進行專題報告，並備質詢。

衛福部報告指出，為提供心理健康服務及精神病人從醫療到社區的延續性照護，透過強化社會安全網第2期計畫，補助地方政府布建社區心理衛生中心及充實心衛中心人力，至今年10月底，全國社區心理衛生中心已累計有52處，每縣市均已至少設有1處，且預計至114年達71處。

國民黨立委陳菁徽質詢表示，社區心理衛生中心建置不只是蓋房子，有第一線心理衛生社工反映，不僅要面臨結案KPI壓力，還常要協助個案申請失業、長照等社會福利，業務卻不斷增加，詢問衛福部人力布建進度。

衛福部心理健康司副司長鄭淑心說，社區心理衛生中心服務內涵多元，人力配置包含護理師、心理師、職能治療師、心理輔導員、心理衛生社工及關懷訪視員等，共同服務病患與家屬。總體人力，統計民國110年共有594人，至今年10月已增加為1454人，預估至明年將增加為2489人。

鄭淑心表示，以關懷訪視員而言，去年每人案量比約1比60，今年已下降到1比50，案量負荷比下降很多，並明年目標降到1比40；心衛社工每人案量比目前約1比28左右，目標降到1比25。隨社安網第2期計畫將於明年底結束，將在規劃社安網2.0的同時，進行人力負荷檢討。

陳菁徽詢問司法精神病房布建進度。鄭淑心回應，經評估，未來10年將需要480床司法精神病床，目前已經開放102床，並預估明年底前可以完成183床；除醫院內的司法精神病房，保安處分處所目前也在建置中，預估明年年底完工，屆時會再增300床。

民進黨立委林月琴指出，其他身心障礙者權利公約國家都在努力減少精神病床，讓患者回歸社區，詢問衛福部目前做法。

鄭淑心說明，統計至今年10月底，共有急性精神病床7428床、慢性1萬3180床，近年不論急慢性病床都有下降趨勢；不過銜接患者從醫院回到社區的「精神復健機構」則在增加，目前日間型共102家、可服務4482人，住宿型185家、共7953床，目標日間型每萬人可服務2人，住宿型則希望達每萬人1床。

人力 衛福部

延伸閱讀

影／代孕費百萬起跳？邱泰源：數目「沒有這回事」

代理孕母無償 但必要費用需百萬 邱泰源：費用還要審議

護理國考擬優化 衛福部：應屆畢業可能適用新制

陳菁徽攜青年團參與大遊行 盼保障同志族群生育權

相關新聞

咖哩粉含蘇丹紅來自原料薑黃粉？ 食藥署：檢驗明出爐

今年年初爆發蘇丹紅食安事件，衛福部食藥署與地方衛生局全面清查後，蘇丹紅一度銷聲匿跡。但近日又爆發濟生公司「飛馬牌特調咖哩...

星宇颱風天重落地 交長陳世凱回應了

星宇航空JX871航班10月31日從沖繩那霸機場飛往台北桃園機場，受康芮颱風影響出現重落地情況，對此交通部長陳世凱4日表...

《黑白大廚》雙北美食地圖！白種元欽點的10大台灣小吃揭曉 珍奶、香腸人潮排爆

擁有韓國廚神之稱的白種元，曾來台大啖雙北美食，隨著《黑白大廚》節目爆紅，這些台灣小吃人氣飆漲。

台南某金屬加工廠偷排重金屬廢水 最高可罰600萬

環境部環境管理署針對南部地區重要河川水體水質，加強查核台南市鹽水溪流域沿岸可疑事業以減少水體負擔，但查獲一金屬公司將廠內...

2024雙11特價！OTT影音串流平台優惠整理 MyVideo低於3折、LINE TV免千元

不少民眾訂閱各大OTT影音串流平台，也開始精打細算找尋更便宜的價格，雙11（1111）到來，讓部分串流平台祭出優惠鞏固舊用戶並搶攻新訂戶。聯合新聞網《科技玩家》整理2024年各大OTT影音串流平台的官網優惠及網友分享的內容做成「2024雙11串流平台月費優惠懶人包」，並會隨時更新新加入的OTT影音串流平台優惠資訊。

小心被騙！減重醫曝5種「假蔬菜真澱粉」 吃多害你血糖急升

減重醫師吳榛槿近日在臉書發文提醒大眾，注意某些蔬菜中潛藏的高澱粉含量，可能導致血糖快速上升，建議與高纖維蔬菜一同搭配，以減少血糖波動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。