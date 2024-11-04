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粉專：銀杏颱風有縮小趨勢 下個颱風「桔梗」過幾天有雛型

聯合報／ 記者陳智華/台北即時報導
銀杏颱風預估路徑。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
銀杏颱風預估路徑。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

今年第22號颱風銀杏凌晨生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，未來72小時銀杏在太平洋高壓導引下朝西北前進，往呂宋島東北東方外海接近，隨後因為高壓減弱，導引氣流變得薄弱，銀杏會明顯放慢下來，同時北方冷高壓接力東移的關係，東北季風偏強且持續好一段時間，銀杏會轉偏西或西南西移動，穿越巴士海峽或呂宋島北方。

󠀠以目前資料研判，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，銀杏路徑變數雖然仍大，但有縮小的趨勢，銀杏要衝過頭侵襲台灣的機率不高。銀杏颱風的量體不大，除了周末期間從台灣南方通過時，會讓北部、東部下雨之外，其餘地區影響很小，大家可以暫時放心。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，銀杏後面可能還會有另外一個颱風出現，會叫做「桔梗」，預計再幾天就會有雛型了，但變數會更大，有種潭美、康芮的既視感。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

銀杏 颱風

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