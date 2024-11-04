颱風康芮未重傷蔬菜 農糧署：11月菜價持續回穩

颱風凱米、山陀兒之後，康芮10月底襲台，台北果菜批發市場11月3日整體蔬菜交易均價每公斤新台幣49元，漲1成1。農業部農糧署今天表示，蔬菜沒太傷，11月菜價會持續回穩。

颱風凱米過後，8月4日台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價攀上每公斤57.7元，創新高。之後復耕還沒完全，颱風山陀兒來襲，延宕菜價回穩時間。未料10月31日颱風康芮接著襲台。

農糧署官網顯示，11月4日逢週一休市，最近1天交易日是11月3日，整體蔬菜交易均價每公斤49元，比颱風來襲前10月27日的43.9元約貴5元，漲11.5%。

葉菜類交易均價部分，11月3日每公斤37.8元，比10月27日的34.2元約貴3.6元，漲幅10.7%；與整體蔬菜漲幅相當。

農糧署副署長姚志旺告訴中央社記者，雖然這次颱風從蔬菜產區雲林出海，但是葉菜類受影響不大，有些玉米吹倒，以及產區有積水，但是很快就處理；因此預計蔬菜復耕後仍可繼續採收上市，氣象預報也指另一個颱風應該不會影響到台灣，加上冬天本來蔬菜就種類多及豐產，接下來菜價應可漸漸恢復親民價位。

另外，他也說，這次颱風主要受損作物是花東一帶的二期水稻，有些倒伏，農民趕快收割可減少損失，再者是有果樹受損，例如宜蘭的金柑。