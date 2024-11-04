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小心被騙！減重醫曝5種「假蔬菜真澱粉」 吃多害你血糖急升

聯合新聞網／ 綜合報導
減重醫師吳榛槿近日在臉書發文提醒大眾，注意某些蔬菜中潛藏的高澱粉含量，可能導致血糖快速上升，比如南瓜。 聯合報系資料照
減重醫師吳榛槿近日在臉書發文提醒大眾，注意某些蔬菜中潛藏的高澱粉含量，可能導致血糖快速上升，比如南瓜。 聯合報系資料照

減重醫師吳榛槿近日在臉書發文提醒大眾，注意某些蔬菜中潛藏的高澱粉含量，可能導致血糖快速上升，建議與高纖維蔬菜一同搭配，以減少血糖波動。

吳榛槿發文盤點五種「假蔬菜真澱粉」，包括：

一、馬鈴薯：若升糖指數高，吃多容易讓血糖劇烈波動。

二、地瓜：雖然營養素比白米飯還多還健康，但現在地瓜都被改良成很甜很好吃，應適量攝取。

三、南瓜：南瓜雖然營養豐富，但碳水化合物含量不低，需控制份量。

四、芋頭：芋頭中有不少澱粉，避免過量。

五、蓮藕：含有較多的碳水化合物，特別是磨粉燉煮過後，更容易引起血糖上升。

吳榛槿指出，若想吃蔬菜控制血糖，建議可以選擇綠葉蔬菜（如菠菜、空心菜、芥藍等），富含膳食纖維，有助於延緩碳水化合物的吸收速度。

再者，豆類及大豆製品（如毛豆、豆腐、豆漿）含有高量的植物性蛋白質和膳食纖維，能延長飽足感，減緩糖分吸收。

最後，酪梨富含單元不飽和脂肪酸、抗氧化抗發炎，有益心血管健康。

南瓜 減重 芋頭 豆漿 酪梨

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