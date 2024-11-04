貨輪擱淺立委批台灣無能為力 航港局：明年打造首艘救援船

中國大陸籍貨輪「鈺洲啟航」於野柳岸際擱淺，船上有290噸油料，雖目前油料未外漏，但立委質疑航港局應變不足，除要求解釋清楚為何不能提前12小時讓貨輪離港、現有船舶保險制度需修正、船東P&I保險（防護及補償保險）應全額理賠，並加強落實PSC（港口國監督），也盼事發當下有處理能力；航港局表示，行政院已核定，明年將打造首艘大型救援船。

交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會報告及備質詢，會中國民黨立委林沛祥針對陸籍貨輪「鈺洲啟航」擱淺一事，認為航港局「螺絲鬆了」，原本可以提前12小時要求貨輪離港，避免貨輪擱淺、殘油外洩導致台灣環境受到汙染。

此外，林沛祥也認為，現有的船舶保險制度需修正，航港局及港務公司訂定相關政策都是比照TSA，但我國船舶保險制度並沒有跟上國際標準，最重要的船東P&I保險應全額理賠，且船東支付額應比保險公司少，否則發生事件後，船東跑了，保險公司也雙手一攤不願負責，船體險P&I只有保第三方，船隻擱淺沒錢付，就只能放置在原地，成為另類觀光景點，這很可笑。

另外，林沛祥指出，保險公司也須嚴格審查，目前仍有少部分不良保險公司販售證明，因此保險公司需國際保險認證，如QBE（國際財產傷亡保險公司），杜絕不良保險公司；PSC（港口國監督）本國港口對外國船舶安全兼讀及檢查的機構，應每一季要檢查一次，若外國船隻有缺失須立即改善，否則應拒絕入港。

陳世凱表示，根據防颱程序，所有船隻需離岸12海浬以上，航港局也有落實並通知船隻離岸，並無應變能力不足。「鈺洲啟航」28日申請離港時，船隻失去動力，當時颱風尚未侵台，就緊急啟動拖船機制，但因海象不佳，浪高達4米，所以當下沒有成功拖運船隻。

陳世凱表示，今天海象較好，已進行抽油作業，相關人員也已上「鈺洲啟航」作業，先把通風口賭注，避免漏油，優先處理抽油部分，後續再進行船體及貨物處理。

另外，民進黨立委蔡其昌指出，國際處理船舶擱淺，是等環境穩定後先進行抽油作業，再處理船體及貨物。國際有救援船，但台灣目前1艘都沒有，海巡只是載送人員，但對船的處置「台灣無能為力」，如果漏油的話，只能等漏完了再索賠。

航港局長葉協隆表示，今年行政院已核定，明年推動大型救援船，會對外招商由專業廠商負責，打造台灣首艘大型救援船。