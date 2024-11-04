交長指「沒落實保守派遣」 星宇：配合民航局指示

康芮颱風日前襲台，許多航班受影響取消或調整，但部分航班仍正常執飛，星宇航空1架班機在桃園機場發生重落地，後經重飛平安降落，目前該飛機已停飛，駕駛也正接受調查。立委關心班機派遣標準及機場開放關閉標準，交通部長陳世凱坦言，最重要的是保守派遣要落實，「顯然星宇航空沒有」。

星宇航空JX871航班10月31日從沖繩那霸機場飛往台北桃園機場，受康芮颱風影響出現重落地情況，雖該班機最後順利降落，但民航局檢查後發現飛機降落時超出規範，因此已要求該班機停飛接受進一步檢查，並暫時停止該航班機師的任務派遣。

陳世凱今赴立法院交通委員會報告且備質詢，會中民進黨立委李昆澤質疑，航空公司在颱風影響期間如何依據天氣報告、飛航限度進行飛行風險評估的班機派遣標準，以及颱風期間如何平衡機場持續營運及飛行安全需求的機場開放／關閉標準。

民航局長何淑萍表示，事前要求各航空公司保守簽派，從事後的轉降及重飛情況來看，有3部分要檢討，包含不良天候派遣、風速風限、超時，另外能見度也需要注意。

何淑萍指出，塔台有撤台標準，但最重要的還是航空公司的派遣，前2次的颱風，航空公司都有做到保守派遣，但這次康芮颱風卻沒有，因此每一架次都會回去檢視，並律定派遣原則給業者；另外，也會要求組員加強訓練。

李昆澤表示，星宇航空今年6月、9月都曾發生重落地情況，已不是第一次發生，不該再發生，如今10月又出現此狀況，應更嚴格檢討。

陳世凱坦言，最重要的是落實保守派遣，「顯然星宇航空沒有落實」。

何淑萍會後接受聯訪時補充，不良天候派遣原則，主要就是風速風限及超時、重落地部分。保守派遣是指，在颱風影響期間，航空公司應考量起飛及目的地機場的風速風限，以及機上組員工時問題，若不符合標準，就應評估返回或轉降。

星宇航空表示，針對康芮颱風期間航班派遣，均遵守簽派作業規範，進行航班起降預畫。康芮颱風襲台期間均密切監控天氣資料，確保受颱風影響的所有航班作業皆符合標準。

星宇航空表示，10月31日有不預期的瞬間強勁氣流，少數航班降落受到影響，但機長均依標準作業程序因應，當日各航班皆安全降落，僅有7架次轉降其他國際機場。

星宇航空強調，各項作業絕對皆符合規範，雖天候狀況多變，也秉持飛航安全第一為原則，進行各項因應作業，後續將會配合民航局指示處理。