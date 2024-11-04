銀杏颱風恐跟東北季風共伴 氣象署：周五起影響 今晚變天北台濕涼

中央氣象署預報員官欣平上午指出，受東北季風增強影響，今傍晚起北台逐漸變天轉濕涼，周二到周四北台降溫明顯，低溫只有19度。颱風銀杏周三起路徑走向是關鍵，周五到下周日影響最明顯，也要注意是否與東北季風形成共伴效應，對北台帶來明顯降雨。

官欣平表示，今年第22號颱風銀杏凌晨生成，受太平洋高壓引導，預估未來往西北移動接近台灣東南方外海，周三抵達呂宋島東方海域，由於導引氣流不明顯，會減速、停滯 ，目前多數預報會朝西通過呂宋島到巴士海峽海域進入南海，但變數大，主要是受到減緩之後重新加速，屆時颱風位置在那裡，及後續整體高壓往東，西側高壓增強等影響。

官欣平指出，也有部分模式預測銀杏會北轉，但比之前機率減低。即使銀杏朝西移動，離台灣遠近、距巴士海峽有多遠，進入南海之後是否有往南掉等情況，後續強度發展及對北方高壓、東北季風影響，都要持續觀察，周三是關鍵，周五到下周日影響最明顯。

有關是否會產生共伴效應，官欣平說，颱風帶上來的東南風加上東北風，可能有共伴效應，可以說交互作用一定會有的，但現在不清楚颱風強度、位置及東北季風什麼時候下來 。如果東北風晚來，颱風位置比較南，共伴作用可能在海上，因此周三是關鍵。

官欣平說，受東北季風增強影響，今天是變天過程，現在天氣好，但下午到傍晚迎風面的北北基、基隆北海岸、宜蘭等明顯雨勢出現。今晚到周三主要降雨區域集中在桃園以北到東半部，北海岸尤其宜蘭周二周三有局部大雨機率；周四東北部降雨緩和，周五到下周日受銀杏颱風影響，很可能讓東北風加強，迎風面降雨雨勢再提升，但後續要再看銀杏未來路徑。