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婦懷孕產檢正常 22周卻胎死腹中 醫查出其中原因

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
仁愛長庚合作聯盟醫院婦產科主任王文中說，早期的胎死腹中多半是自然淘汰的過程，如果發生太多次，或是中晚期才胎死腹中，就要進一步檢查是否有可以避免的原因。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
仁愛長庚合作聯盟醫院婦產科主任王文中說，早期的胎死腹中多半是自然淘汰的過程，如果發生太多次，或是中晚期才胎死腹中，就要進一步檢查是否有可以避免的原因。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供

1名34歲婦人首次懷孕，產檢報告都正常，卻在22周時發現胎兒已經沒有心跳，醫師檢查胎兒染色體確認正常，但抽血檢查發現狼瘡抗凝血因子呈陽性反應，確定婦人罹有「抗磷脂症候群」是主要原因。

婦人第二次懷孕時，特別將她轉介到風濕免疫科治療，經由風濕免疫科和婦產科醫師合作，並歷經天天打抗凝血劑和皮膚經常都有瘀青的辛苦過程，最後終於在39周生下健康的男寶寶。

仁愛長庚合作聯盟醫院婦產科主任王文中說，胎死腹中的原因有很多，早期的胎死腹中多半是自然淘汰的過程，並不需要過度擔心，但是如果發生太多次，或是中晚期才胎死腹中，就要進一步檢查是否有可以避免的原因。例如，父母親有無染色體的平衡型轉位、孕婦是否有糖尿病未發現，以及是否有免疫方面的問題。

他說，抗磷脂症候群是一種後天的免疫疾病，身體會產生稱為抗磷脂抗體的物質，包含狼瘡抗凝物質、抗心脂抗體和抗β2糖蛋白I型抗體，這些物質會干擾血液的凝固，導致血液很容易凝固造成血栓，塞住胎兒的血液供應，導致胎死腹中。所以當懷孕時，就容易產生特定的併發症，包括習慣性流產、胎死腹中和早期的子癲前症。

王文中說，還好抗磷脂症候群有治療的方法，只是孕婦會很辛苦。除了要吃低劑量阿斯匹靈外，還得天天注射低分子量肝素來讓血液不會凝固，等到準備生產時，低分子量肝素的施打容易造成產後大出血和血腫。所以生產前什麼時候要停止施打，就需要跟醫師討論，因為停藥的時間如果不夠，不管是剖腹生產的半身麻醉或是陰道產的減痛分娩，都可能因為風險太大而無法進行。

他說，當有10周以上的胎死腹中、34周前發生嚴重子癲前症，或是已經有3次以上的早期流產，都可以跟醫師討論是否有可能是抗磷脂症候群所引起，並可以加做抽血檢查來確認。如果抽血報告結果確定是抗磷脂症候群，就要接受婦產科和風濕免疫科醫師的共同照顧，生產前還要接受麻醉科醫師諮詢，就有機會迎來健康的寶寶。

婦產科 懷孕 醫師

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