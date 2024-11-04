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出國老是便祕？醫師教找回「便意」 籲多喝水搭配2種保健品

聯合新聞網／ 綜合報導
黃郁純建議便秘時，除了多喝水，還可以補充「鎂」、「益生菌」等保健品。示意圖／Ingimage
黃郁純建議便秘時，除了多喝水，還可以補充「鎂」、「益生菌」等保健品。示意圖／Ingimage

許多人出國時因為飲食習慣、緊張的緣故，經常有便秘的經驗，對此，大腸直腸肛門外科醫師黃郁純表示，關鍵在於生活型態的轉變，打破了原本安穩的腦腸軸系統，讓腸道不蠕動，或是陷入狂上廁所的狀態，建議可以準備「鎂」、「益生菌」等保健品做搭配，在旅行時每天至少補充足夠的水分。

黃郁純在臉書粉專PO文表示，不少人出國或者出外旅遊，都會攜帶便祕藥或胃藥，以備不時之需。其實這些症狀都有跡可循，關鍵在於生活型態的轉變，打破了原本安穩的腦腸軸系統，旅行過程中會短暫改變生活方式，也就容易導致便意消失，同時當擔心自己在哪裡，或無法使用洗手間時，實際上會導致結腸收縮或痙攣，導致本能性的排便量變少。

黃郁純表示，壓力或焦慮會影響便意，旅行的突發狀況與未知會無法自然的排便，加上行程本身的晝夜顛倒、忙碌的趕車也使人心情緊張，腦腸軸關聯作用下，也會讓便意消失。

此外，飲食習慣的改變也有影響，當我們出外旅行時，其實水分攝取會比以往來得更少，除了在於接觸陌生環境的未知狀態下，怕攝取過多水分容易頻繁的如廁，但水分攝取量變少，同樣也讓原本雪上加霜的便意更趨惡化。

黃郁純表示，若是出國或外出旅遊，除了攜帶上述二種藥物外，也會建議準備補充「鎂」、「益生菌」等保健品，在旅行時每天至少補充1500到2000cc左右足夠的水分，並在飲食上盡可能吃到足夠多的蔬果，在旅途中也盡可能多步行走動，幫助腸道刺激運動。

保健食品 出國旅遊 排便

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