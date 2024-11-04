鼓勵旅客多停留花蓮 觀光署推3.0 plus最高補助5000元

花蓮觀光經0403地震後重創，交通部觀光署編列8.15億補助平日住宿1000元，之後變不分平假日1000元，後為鼓勵民眾多次赴花蓮旅行，加碼每月自由行房費補助2000元；知名樂團五月天為協助振興花蓮觀光舉辦公益演唱會，觀光署為延長旅客於花蓮停留天數，再推出3.0 plus方案，11月7日至12月20日，單月加碼補助2500元，若跨月住宿最高可補助5000元。

交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會就「如何提升國外旅客來台觀光人數暨優化國旅體驗及降低旅遊消費爭議」進行專題報告，並備質詢。

根據報告，我國2023年3月解除居家檢疫，推出「加速擴大吸引國際觀光客方案」，2023年恢復至疫前的55%，2024年來台市場第1季表現良好，回復疫前7成水準，但4月起受天災、地緣政治、主力客源國日幣貶值等因素，擊來台旅客人次，1至8月份來台旅客人次較2023年同期成長30%，回復至疫前6成2水準。

為掌握第4季來台旅客旺季時機，觀光署全面啟動各項宣傳計畫及加碼活動，其中，推動優惠促銷方案，催化2025年引客來台，並加速擴大團客花蓮加碼，自2024年10月1日起放寬天數申請門檻，從原本7天6夜以上行程，調降為5天4夜以上。

另為振興東部旅遊，住宿花蓮或台東的外國團客，4人以上每團獎助提高至5萬元；落實花東振興方案，包含今年6月1日起實施的自由行住宿優惠、團體旅遊補助、交通補貼引客、國際旅客包機獎助等。

報告指出，花東再加碼，延長旅客住宿的獎助期間至2024年11月30日；另為擴大11月花蓮公益演唱會觀光效益，推動「花蓮3.0住宿加碼」措施，放寬於活動期間申請獎助次數的限制及調整優惠金額，並於11月7日至12月20日接續辦理3.0 plus措施，按月提供第1晚1000元、第2晚1500元的住宿折抵優惠。

觀光署說明，配合五月天在11月1、2、3日於高雄、花蓮舉辦的公益演唱會，推出3.0加碼補助，加上原來補助，最高可補3500元。但受到康芮颱風影響，花蓮湧現退房潮，為鼓勵旅客延長在花蓮停留的天數，再度推出3.0 plus方案，原本僅補助演唱會的3天，現在自11月7日至12月20日期間，單月最高可補2500元，若跨月住宿最高可補5000元。

舉例來說，旅客住宿期間為11月29日、11月30日、12月1日、12月2日，單月第一晚1000元、第二晚1500元，11及12月各可補助2500元。觀光署表示，編列的8.15億元目前已用了一半，還有4億元尚未補助，若以每人最高補助5000元計算，至少還有8萬人可得到補助。