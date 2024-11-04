用電動牙刷快速又乾淨！她高喊「怎麼輸」 網提2點要注意：仍可能蛀牙

想要免受蛀牙的痛苦，做好口腔清潔十分重要。近日有網友發文，表示自己最近開始用電動牙刷，覺得比傳統牙刷要好太多，並向網友大力推薦。

原PO在PTT發文，表示自己買了一組特價的電動牙刷，原本只是抱著試試看的心情，沒想到一試成主顧。原PO表示，換成電動牙刷確實會有一個適應的過程，但「刷個一兩次就習慣了」，現在對她來說最困難的是會忘記要先把牙刷放進嘴裡再開電。

原PO還說，電動牙刷只要2分鐘就抵過手動刷牙5分鐘，而且還有不同模式可以切換，用起來完全不用思考，讓原PO大呼「電動牙刷怎麼輸」。同時她也疑惑，為什麼會有人認為電動牙刷是智商稅？

文章引來大量網友留言，不少人認同電動牙刷真的很好用，「自從換電動牙刷後每次洗牙醫生都說牙齒刷得算乾淨」、「用過就回不去了，牙醫洗牙洗出的牙結石比之前少太多了」、「那種乾淨的感覺真的用手要刷很久」。

有網友表示，電動牙刷被認為是智商稅可能是因為有些產品價格太高，「智商稅的部分是五百塊的跟五千塊的電動牙刷，清潔力是一樣的」、「智商稅指的是花1、2萬買高檔電動牙刷的那些人」、「我的牙醫比喻如何挑電動牙刷，開法拉利和開國產的都可以高雄到台北」。

也有網友表示自己還是堅持手動刷牙，「我覺得手動比電動快耶，電動都一直刷一直停，刷小力又感覺沒刷乾淨」、「我是手動牙刷派，手動是適合知道怎麼刷牙的人」。

還有網友分享清潔口腔的兩個要點，「還是要搭配牙間刷或者是牙線清理牙縫，否則還是會有牙結石或蛀牙」、「不論電動還是手動，都要記得搭配牙線喔」、「牙齦縫還是要用貝氏刷牙法」。