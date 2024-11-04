不只銀杏颱風？ 賈新興：9日關島附近有熱帶性低氣壓發展機會

已經11月了，颱風繼續生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已於凌晨2時發展為今年第22號銀杏颱風，明天之前往西北移動，比較穩定，６日後的路徑不確定因素高，需繼續觀察。此外，9日關島附近海域恐有另一個熱帶性低氣壓發展的機會。

賈新興指出，11月仍有颱風生成很正常，長期平均來看約2.3個，但也有幾年沒有颱風生成，而1964年、1991年及2019年11月則有6個颱風生成，長期來看影響台灣的颱風約0.1個。

賈新興指出，未來10天大致以東北季風影響天氣型態為主，9到10日宜花水氣偏多，５日北海岸、 基隆至宜蘭有零星短暫雨，午後桃園以北及宜蘭有局部短暫雨， 南部及花東山區亦有零星短暫雨。６日桃園以北山區及宜蘭有局部雨，午後嘉南山區有零星短暫雨。7日新北山區及宜蘭山區有零星短暫雨，午後南部山區有零星短暫雨。

至於８日至９日北北基宜桃有零星短暫雨，午後中部山區及宜花有局部短暫雨。賈新興指出，９日深夜至１０日北北基宜花東有局部雨。11日宜花有局部雨，北海岸、 基隆至東北角有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。12日午後宜蘭及各山區有零星短暫陣雨。13日桃園以北及宜蘭有局部雨。 但超過五天後預報變動度大，不確定性較高，請留意最新的預報資訊。