轉眼立冬 進補錯了反傷身 中醫師：此時以「溫補」為主

全台受到東北季風影響，今天開始氣溫逐漸降低，北部、宜蘭更可能降至攝氏20度。中醫師吳明珠說，周四就是「立冬」，為廿四節氣之一，代表冬天的開始，大家關注養生，俗話說「冬天進補、春天老虎」，可見冬天進補的重要性。

吳明珠說，立冬後，天氣逐漸開始變冷，尤其是清晨、深夜時氣溫降低，最近感冒、過敏患者也確實增加不少，但「進補應以溫補為主，大補反而傷身」，應讓身體慢慢調適步入冬天模式。

接下來，分別在食、衣、住、行提醒民眾立冬應該注意的事項。

食：立冬為冬天開始，進補食物以黑色為主，包括黑芝麻、黑豆、黑木耳、海帶等，主要進補為腎臟；相較於秋天，現在烹煮食材需要溫熱一點，煮菜時可以多添加薑、蔥、蒜、辣椒等辛溫香料及肉類，但若是燥熱體質，應避免使用老薑，以防身體更佳燥熱不適。

「立冬」的天氣尚未進入「冬至」的寒冷階段，進補要以溫補為主，切忌大補反而傷身，薑母鴨、麻油雞、羊肉爐應適量，可以增強免疫力，或是自行燉煮烏骨雞湯，也是不錯的選擇。

由於，立冬是由秋天進入冬天的一個過程，此時肺部的滋養仍不可輕忽，而滋養肺部是以白色食物為主，因此，可以將牛奶、豆漿，搭配黑芝麻，已達到同步滋養肺、腎的目的。

衣：立冬前後，氣溫降低，中醫常說「寒從腳下生」，建議外出時，盡量不要穿短袖的衣物、涼鞋，並記得添加外套、圍巾、背心、襪子，尤其是清晨、深夜返家時，務必做好身體保暖，避免各類細菌、病毒入侵。

立冬天冷，冷風容易從後頸部的風府穴、風池穴入侵，造成頭暈、頭痛、提不起勁等症狀，這時應戴上圍巾，以防冷風入侵，受到風寒。

住：立冬後，夜晚氣溫降低速度快，睡眠時間應該提早一點，比如立冬前可能凌晨12、1點睡覺，立冬後應提早至12點前，約11點左右睡覺，有助身體循環變好，慢慢調整至冬天模式，有助提升免疫力。

但若太晚睡覺，寒氣容易入侵體內，恐出現血氣不足、代謝不佳等情形，造成免疫力降低。若有高血壓等慢性病長者應注意按時服藥，避免血壓急劇的變化，恐引發心肌梗塞、腦中風，而孩童的氣管也需要多加留意，降低過敏、氣喘的機會。

此外，立冬後，早晚氣溫偏低，一早睡醒可能出現流鼻水、打噴嚏，這時可以喝一杯溫開水、溫熱的雞湯、小米粥等，並按摩鼻翼旁的迎香穴，手部虎口的合谷穴各一分鐘，有助改善不適症狀。

行：在外活動時，建議戴口罩，多注意保暖。

吳明珠說，立冬開始應讓身體慢慢適應冷的天氣，好好進補、滋養身體，為明年的健康最好準備。