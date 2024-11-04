快訊

美選倒數48小時！川普5搖擺州微幅占上風 賀錦麗全國民調領先

颱風銀杏增強中！吳德榮曝侵台機率 北台轉涼低溫下探16度

颱風銀杏預測路徑偏西 吳聖宇：跟潭美很像

聯合報／ 記者陳智華/台北即時報導
銀杏颱風預測路徑。擷取自中央氣象署網站
銀杏颱風預測路徑。擷取自中央氣象署網站

颱風銀杏今天凌晨2點生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專分析銀杏未來路徑及影響。

吳聖宇說，銀杏未來24-48小時內受太平洋高壓引導，先穩定朝西北移動，趨向呂宋島以東台灣東南方海面，各模式預報趨勢都很一致。不過銀杏往西北移動同時，今明兩天大陸長江中下游有西風槽東移，太平洋高壓有逐漸減弱並且斷裂機會，當銀杏颱風周三來到台灣東南方海面，會陷入高壓弱點鞍型場中，速度明顯減慢，甚至可能開始滯留打轉。

周四、周五變化較大，吳聖宇說，昨天看的預報路徑往西跟往北都有，今天早上大部分都已經往西，逐漸趨向巴士海峽南部到呂宋島北部沿岸一帶機會較高，後續鞍型場西側高壓勢力隨著跟槽後西風脊合併而加強，東側高壓有隨著西風槽東移而繼續東退趨勢；加上銀杏颱風後方還有其他擾動發展，導致高壓無法伸入銀杏颱風東南方，預測北轉機會明顯降低，偏西移動經過呂宋島附近後進入南海可能性提高許多，目前大部分預測也都是這樣的結果。

吳聖宇指出，這個劇本跟潭美颱風很像，只是因為銀杏颱風規模小很多，比較早就呈現一致結論，潭美颱風的規模相當大，北轉跟西進的預報僵持了2-3天才出現結論。

銀杏路徑偏西後會對台灣有什麼影響呢? 吳聖宇指出，首先是要不要發警報，依現在預測路徑跟颱風暴風圈預測大小，可能會在海警發布線以外掠過，但仍不確定會不會碰到警戒線，還有變化空間，即使要發布警報，至少要等到周五或以後比較有可能。

至於會不會有共伴效應?吳聖宇指出，目前看起來銀杏颱風因為預報規模偏小，台灣附近在這段期間東北季風強度較強且持續，銀杏颱風外圍暖濕空氣要像潭美颱風那樣湧上來到台灣附近機會較低，形成明顯共伴效應可能性似乎不大，但預期銀杏西移仍會加強台灣附近氣壓梯度，讓東北季風強度更強，迎風面可能持續降雨，只是少了颱風外圍暖濕空氣，降雨應該不至於太大，其他地方較不會受到降雨影響。

不過沿海風力會偏強一陣子，尤其北部、西半部沿海及東南部、恆春半島沿海，在比較強的東北季風時，很容易會有強陣風的機會。吳聖宇說，銀杏預測路徑漸趨明顯，但距離真正經過台灣附近還有好幾天，變數仍在，可繼續觀察。

至於台灣這兩天天氣，吳聖宇說，隨西風槽東移，槽後大陸高壓南下，今明兩天東北季風逐漸增強，會一直影響到本周後期，迎風面新竹以北到大台北、宜蘭、花蓮、台東等地有短暫陣雨，大台北、宜蘭一帶有較多的累積雨量出現機會，其他地方維持穩定，多雲到晴。

溫度則進一步轉涼，吳聖宇說，東北季風增強帶來較涼的空氣，溫度緩慢下降，周三、周四北台灣白天高溫可能降到22-24度，都市地區夜晚清晨低溫有機會低於20度，空曠地區更可能降到16-18度間。中部及花東高溫降到26-29度，夜晚清晨低溫來到20度上下，空曠地區同樣可能降到17-18度。南部白天高溫仍持續有機會超過30度，夜晚清晨低溫則在21-23度間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 銀杏 颱風

延伸閱讀

吳聖宇估康芮颱風周四台東登陸 上次1年內3颱登陸已是2008年

最快今晚海警 專家：康芮周四可能以「中颱上限」台東登陸

潭美將減速大迴轉？ 專家曝原因 不排除雙颱藤原效應

潭美今最接近台灣！北東嚴防致災豪雨 康芮颱風將生成專家曝可能路徑

相關新聞

衛福部草案 代孕費百萬起跳 新制最快明年上路

衛福部版人工生殖法修正草案最快年底送至行政院，條文包括嚴格規定代孕者身心狀況、術前雙方需接受至少四次評估諮商，營養費及其...

代孕合法化 醫：降低求子難度

十月下旬台北同志大遊行，許多代孕仲介業者趁機宣傳，鼓吹至國外尋找代孕，費用至少三百萬元起跳。台北婦產科診所生殖中心主任醫...

颱風銀杏最可能路徑出爐 粉專：這兩天最靠近台灣

中央氣象署今凌晨3時30分指出，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD26，已於今天清晨2時發展為輕度颱風，成為今年第2...

颱風銀杏增強中 吳德榮曝侵台機率、影響

上周強颱康芮侵台，造成不少災害，第22號輕颱銀杏今(4)日2時在菲律賓東方海面生成，不到幾天又有颱風，民眾關心颱風銀杏會...

銀杏颱風今凌晨2時生成 12縣市發布陸上強風特報

康芮颱風剛走，又有颱風將生成，中央氣象署今凌晨3時30分表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD26，已於今天清晨2...

新冠致慢病失控 學者籲預算應常態化

「許多研究顯示，一旦感染新冠，可能誘發第一型糖尿病，甚至中風、心肌梗塞，慢性病也易惡化。」國衛院感染症與疫苗研究所所長陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。