颱風銀杏預測路徑偏西 吳聖宇：跟潭美很像

颱風銀杏今天凌晨2點生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專分析銀杏未來路徑及影響。

吳聖宇說，銀杏未來24-48小時內受太平洋高壓引導，先穩定朝西北移動，趨向呂宋島以東台灣東南方海面，各模式預報趨勢都很一致。不過銀杏往西北移動同時，今明兩天大陸長江中下游有西風槽東移，太平洋高壓有逐漸減弱並且斷裂機會，當銀杏颱風周三來到台灣東南方海面，會陷入高壓弱點鞍型場中，速度明顯減慢，甚至可能開始滯留打轉。

周四、周五變化較大，吳聖宇說，昨天看的預報路徑往西跟往北都有，今天早上大部分都已經往西，逐漸趨向巴士海峽南部到呂宋島北部沿岸一帶機會較高，後續鞍型場西側高壓勢力隨著跟槽後西風脊合併而加強，東側高壓有隨著西風槽東移而繼續東退趨勢；加上銀杏颱風後方還有其他擾動發展，導致高壓無法伸入銀杏颱風東南方，預測北轉機會明顯降低，偏西移動經過呂宋島附近後進入南海可能性提高許多，目前大部分預測也都是這樣的結果。

吳聖宇指出，這個劇本跟潭美颱風很像，只是因為銀杏颱風規模小很多，比較早就呈現一致結論，潭美颱風的規模相當大，北轉跟西進的預報僵持了2-3天才出現結論。

銀杏路徑偏西後會對台灣有什麼影響呢? 吳聖宇指出，首先是要不要發警報，依現在預測路徑跟颱風暴風圈預測大小，可能會在海警發布線以外掠過，但仍不確定會不會碰到警戒線，還有變化空間，即使要發布警報，至少要等到周五或以後比較有可能。

至於會不會有共伴效應?吳聖宇指出，目前看起來銀杏颱風因為預報規模偏小，台灣附近在這段期間東北季風強度較強且持續，銀杏颱風外圍暖濕空氣要像潭美颱風那樣湧上來到台灣附近機會較低，形成明顯共伴效應可能性似乎不大，但預期銀杏西移仍會加強台灣附近氣壓梯度，讓東北季風強度更強，迎風面可能持續降雨，只是少了颱風外圍暖濕空氣，降雨應該不至於太大，其他地方較不會受到降雨影響。

不過沿海風力會偏強一陣子，尤其北部、西半部沿海及東南部、恆春半島沿海，在比較強的東北季風時，很容易會有強陣風的機會。吳聖宇說，銀杏預測路徑漸趨明顯，但距離真正經過台灣附近還有好幾天，變數仍在，可繼續觀察。

至於台灣這兩天天氣，吳聖宇說，隨西風槽東移，槽後大陸高壓南下，今明兩天東北季風逐漸增強，會一直影響到本周後期，迎風面新竹以北到大台北、宜蘭、花蓮、台東等地有短暫陣雨，大台北、宜蘭一帶有較多的累積雨量出現機會，其他地方維持穩定，多雲到晴。

溫度則進一步轉涼，吳聖宇說，東北季風增強帶來較涼的空氣，溫度緩慢下降，周三、周四北台灣白天高溫可能降到22-24度，都市地區夜晚清晨低溫有機會低於20度，空曠地區更可能降到16-18度間。中部及花東高溫降到26-29度，夜晚清晨低溫來到20度上下，空曠地區同樣可能降到17-18度。南部白天高溫仍持續有機會超過30度，夜晚清晨低溫則在21-23度間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。