颱風銀杏最可能路徑出爐 粉專：這兩天最靠近台灣

中央氣象署今凌晨3時30分指出，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD26，已於今天清晨2時發展為輕度颱風，成為今年第22號颱風銀杏，預測未來往西北移動接近台灣東南方外海。

氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前預估銀杏是個「小環流」颱風，強度可能達到中度颱風，且以通過巴士海峽機率為最大，東北部留意是否發生地形輻合降水及共伴效應，11月6日轉向後路徑變數大仍，須再觀察1-2天。

「觀氣象看天氣」指出，銀杏颱風各國最新預測趨向通過巴士海峽，通過點可能南北修正，也有登陸呂宋島機會，目前預估11月8-9日可能最接近台灣。若路徑偏北，外圍環流可能直接影響到東半部及恆春，不論偏北及偏南，11月8-9日東北部地區都需留意，東北季風是否與颱風帶來的東南風產生輻合使得該地有顯著降水可能。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。