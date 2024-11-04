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颱風銀杏增強中 吳德榮曝侵台機率、影響

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
中央氣象署路徑潛勢預測圖(左圖)顯示，銀杏未來3天向西北進行，3至5天接近台灣東南方海面，緩慢偏西移動，不確定性範圍(紅框)擴大。歐洲(ECMWF)系集模式模擬(右圖)顯示，銀杏3天後個別模擬路徑大致分成兩股，主要一股轉向西行，穿過呂宋島附近進入南海，另一小股則向東北迴轉；系集平均路徑(粗黑線)為通過呂宋島北部進入南海。擷取自洩天機教室專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖(左圖)顯示，銀杏未來3天向西北進行，3至5天接近台灣東南方海面，緩慢偏西移動，不確定性範圍(紅框)擴大。歐洲(ECMWF)系集模式模擬(右圖)顯示，銀杏3天後個別模擬路徑大致分成兩股，主要一股轉向西行，穿過呂宋島附近進入南海，另一小股則向東北迴轉；系集平均路徑(粗黑線)為通過呂宋島北部進入南海。擷取自洩天機教室專欄

上周強颱康芮侵台，造成不少災害，第22號輕颱銀杏今(4)日2時在菲律賓東方海面生成，不到幾天又有颱風，民眾關心颱風銀杏會侵台嗎？會對台灣造成什麼影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3318-2024-11-03-21-39-47）指出，最新(4日2時)中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，銀杏未來3天向西北進行，3至5天接近台灣東南方海面，進入鞍形場，移速減慢，緩慢偏西移動，不確定性範圍(紅框)擴大。

吳德榮說，最新(3日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬則顯示，銀杏3天後個別模擬路徑大致分成兩股，主要一股(數量調多)轉向西行，穿過呂宋島附近進入南海，另一小股(數量調少)則向東北迴轉；因此系集平均路徑(粗黑線)為通過呂宋島北部進入南海，但存有很大不確定性。目前模擬沒有直接侵台的機率，間接產生的「共伴效應」也不強，未來會如何調整？則是持續觀察的重點。

吳德榮指出，今白天迎風面北海岸、東半部及南部山區，偶有一些局部零星降雨機率，各地大多為晴時多雲天氣；晚起大台北降雨機率略提高。白天北舒適、南微熱，早晚偏涼。各地區氣溫為北部18至28度、中部21至33度、南部22至33度及東部19至31度。

吳德榮表示，周二至周四(5至7日)東北季風影響，周二桃園以北東半部轉有局部短暫雨；周三、四(6、7日)略轉乾，北海岸、東北部及東部多雲，偶有一些局部零星降雨機率；背風面都是晴朗穩定天氣。周二起氣溫逐日略降，北台轉涼、中南部白天微熱早晚涼；冷空氣雖不強，清晨有輻射冷卻加成，周三、四本島平地最低氣溫下探16度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周五至下周日(8至10日)台灣東側的水氣因「銀杏」而漸增，北部、東半部轉有局部雨，雨勢是否逐漸增大？與「共伴效應」的強弱有關，續觀察；新竹以南仍是晴朗穩定的天氣。冷空氣略減弱，氣溫略升。

今迎風面北海岸、東半部及南部山區，偶有局部零星降雨機率，晚起大台北降雨機率提高。本報資料照片
今迎風面北海岸、東半部及南部山區，偶有局部零星降雨機率，晚起大台北降雨機率提高。本報資料照片

吳德榮 氣溫 銀杏

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