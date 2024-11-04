銀杏颱風今凌晨2時生成 12縣市發布陸上強風特報
康芮颱風剛走，又有颱風將生成，中央氣象署今凌晨3時30分表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD26，已於今天清晨2時發展為輕度颱風，成為今年第22號颱風「銀杏」，預測未來往西北移動接近台灣東南方外海。
氣象署預報員劉宇其表示，預估颱風逐漸朝西移動，通過呂宋島後進入南海的機率較高。此路徑上會發生明顯共伴效應，主要是颱風到台灣南方或西南方，外圍環流跟東北季風交會，若未來颱風路徑偏西往呂宋島，要留意共伴效應帶來的雨量。
此外，氣象署也同時針對12縣市發布陸上強風特報，影響時間從今凌晨至周三（6日）晚上，影響區域包含桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區。
氣象署表示，東北風增強，今天（4日）桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。
明天（5日）清晨起桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南及東半部沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。
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