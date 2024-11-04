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新冠致慢病失控 學者籲預算應常態化

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
國衛院感染症與疫苗研究所所長陳宜君提醒，全球新冠疫情詭譎多變，在防疫相關預算的編列上，可能要納入許多考量。本報資料照片
國衛院感染症與疫苗研究所所長陳宜君提醒，全球新冠疫情詭譎多變，在防疫相關預算的編列上，可能要納入許多考量。本報資料照片

「許多研究顯示，一旦感染新冠，可能誘發第一型糖尿病，甚至中風心肌梗塞，慢性病也易惡化。」國衛院感染症與疫苗研究所所長陳宜君指出，國內外研究發現，新冠致死率是流感的八到九倍，約百分之三的患者於三個月後仍飽受長新冠之苦，呼籲政府編列預算時不可忽視抗病毒藥物、檢測篩劑與疫苗等，為民眾提供基礎保護力。

與過去ＳＡＲＳ、流感相比，新冠影響規模、層面更大，時間更長遠，因新冠病毒株變異速度很快，疫情也持續起伏不定。陳宜君說，因應疫情上升，今年十月美國開始配發免費的新冠快篩試劑，鼓勵民眾提高警覺、自主檢驗，並提醒高危險族群，一旦確診陽性須在黃金時間接受抗病毒藥物治療。

但根據一一四年度中央政府總預算案，明年國內新冠防疫預算僅編列一點九億元，且多數集中於實驗、研究。衛福部疾管署表示，一旦遭遇緊急疫情變化，將以衛福部相關預算進行調度。陳宜君認為，防疫相關實驗、研究的確重要，但對於抗病毒藥物、檢測篩劑與疫苗等預算編列，也值得重視。

陳宜君解釋，大部分機構編列預算多參考過去資料，但隨超高齡社會到來，台灣高齡人口變多，加上新冠於社區常態流行，高齡長者等對抗病毒藥物等需求，往往遠高於一般民眾。當新冠疫情再度高漲或規模超乎預期，靠緊急預算應急，可能在調度上面臨極大考驗。

陳宜君建議，編列預算時，須將高齡等族群增長趨勢納入考量，並設置常規防疫預算，面對疫情詭譎多變，才能減少新冠等感染症所帶來的急重症傷害與長期健康衝擊。

陳宜君也直言，台灣在慢性病防治上耕耘許久且有成效。近來國際不少大型研究顯示，有些中風或心肌梗塞患者，進行病史追溯或檢測，才發現曾經或正感染新冠病毒。受新冠疫情影響，慢性病控制也破功，若防疫預算缺少穩定來源，疫情又大規模發生於台灣，對於慢性病防治極為不利，將加重整體醫療負擔。

陳宜君提醒，民眾也要多留意新冠與其他病毒、細菌威脅，首要之務在於盡速接種最新JN.1疫苗、流感疫苗，當出現疑似感染症狀，也要盡快篩檢，若確診為新冠陽性，高風險族群須在五天內用藥，以免疾病惡化、造成進一步傷害。

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