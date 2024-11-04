康芮剛走 銀杏颱風將生成 提防共伴效應

康芮颱風剛走，又有颱風將生成，一旦生成，將是今年第廿二號颱風「銀杏」，預估周三移動到台灣東南方外海，氣象署預報員劉宇其表示，共伴效應將是未來要留意的重點，北部、東半部會有較大雨勢。

劉宇其表示，預估颱風逐漸朝西移動，通過呂宋島後進入南海的機率較高。此路徑上會發生明顯共伴效應，主要是颱風到台灣南方或西南方，外圍環流跟東北季風交會，若未來颱風路徑偏西往呂宋島，要留意共伴效應帶來的雨量。

歷年十一月侵台颱風平均約為○點一一個，上一個十一月侵襲的颱風為二○二○年的閃電颱風，當時發布海警及陸警；今年秋颱感受密集，十月初有山陀兒，十月底康芮剛遠離，十一月初又有銀杏颱風將生成，劉宇其表示，颱風要生成需有大低壓帶的形成，只要達到海面條件就容易有颱風生成。

以西北太平洋為例，根據統計，十月通常會有三至四個颱風生成，今年有三個，十一月會有二至三颱風，若銀杏颱風生成了，就是今年十一月第一個颱風。

劉宇其說，今年秋颱並沒有比較多，只是環境及海面條件都符合，再加上有影響到台灣，才讓人有今年秋颱特別多的感覺，而過往因沒影響台灣，所以民眾較無感。

康芮農損12億 菜價影響不大

颱風過後，菜價都會漲一波，台北農產運銷公司統計，昨天每公斤菜價四十九元，漲幅遠低於前個颱風「山陀兒」的歷史高點六三點八，農糧署副署長姚志旺說明，由於山陀兒是從南部登陸，登陸時洽逢蔬菜復耕期，當時到貨量本就不足，再者颱風預期心理也讓承銷商買氣熱絡，因此菜價才短暫飆破歷史新高。

姚志旺表示，這次颱風影響較大的地區為花蓮縣與台東縣，中南部產區受到的影響則相對沒那麼大，除了復耕葉菜陸續收成外，溫網室蔬果也在持續供應，因此價格波動沒有預期中的大，農業部也將視市況釋出平價蔬菜。

另根據農業部統計，康芮颱風造成的農損計十二億元，宜花東等縣市已公告為農產品全品項納入天然災害現金救助及低利貸款對象。