讀者11月號 AI面試新體驗

最新一期11月號讀者雜誌，介紹企業運用AI（人工智慧）篩選應試者的過程。愈來愈多企業採用AI工具作為面試的一道關卡，有特殊運行邏輯的AI面試，給職場新人帶來了不小的考驗。對HR（人力資源）管理者來說，雖然分擔了巨量工作，但也擔心有一天被AI取代。

「命運背後的標價」則提到，莫札特被譽為音樂神童，17歲以前人生多彩多姿、備受歡迎，但17歲以後成為大人，反而走下坡直至窮困潦倒，35歲過世時竟是破產狀態。文章引述王安石的「傷仲永」表示， 再聰明的孩子也不要驕傲，否則就會後續乏力。

「假裝情緒穩定」說的是社會化過程中會分化出3類人：情緒穩定的人、情緒不穩定的人，以及假裝情緒穩定的人。社會化讓人們學會「情緒抑制」，但作為個體，也要意識到內在感受的重要性。生而為人，在個人和社會化之間找到平衡是生存的必修課。

《讀者》摘文來自海內外的知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊一本，2023年合訂本優惠中，諮詢電話（02）27028599。