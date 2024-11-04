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代孕合法化 醫：降低求子難度

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

十月下旬台北同志大遊行，許多代孕仲介業者趁機宣傳，鼓吹至國外尋找代孕，費用至少三百萬元起跳。台北婦產科診所生殖中心主任醫師黃馨慧表示，至海外尋求代理孕母缺乏保障，尤其語言溝通問題，期盼人工生殖法草案順利立法，讓代孕合法化。

台灣同志家庭權益促進會理事鄒宗翰今年九月底剛升格為奶爸，他表示，因為代孕在台灣仍不合法，只能與另一半飛至美國，尋求代孕，歷經四年多，終於擁有下一代。

鄒宗翰表示，同志婚姻合法化後，與另一半結婚，就想要有自己小孩，四年多前開始找代理孕母，上網蒐集資料，遠赴海外求子費用驚人，最折磨人的是「不確定性」，光是到國外尋找捐卵者、代孕者，就是一大挑戰，不曉得到底會不會成功。

吳宗翰跟另一半均提供精子，經基因檢測，依胚胎健康順序挑選最適合的精蟲。找尋合適的代理孕母，才是最大挑戰，四年多前正值疫情，美國也出現代孕者荒，找到適合人選後，還要克服醫學、法律等問題。

吳宗翰說，求子過程就跟一般不孕症夫妻一樣，過程中植入胚胎多次失敗，但擦乾眼淚，再來一次，幸好今年初迎來喜訊。

對於人工生殖法草案進入最後立法關頭，吳宗翰希望草案儘速立法、上路，讓想生的家庭可以順利在台灣養育下一代，不必花大錢到國外求子，部分同志至東南亞、俄羅斯、南美洲等國家醫療機構，尋求代孕，卻遇到黑心仲介，在缺乏法律保障的情況下，而失敗返台。

黃馨慧說，國內代孕尚未合法，盼盡速立法，造福子宮缺陷的婦女、疾病導致無法負荷生育的女性，以及眾多的男同志家庭。

代理孕母 另一半 同志

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