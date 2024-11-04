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新藥臨床試驗數 增幅落後南韓

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導

「參加新藥臨床試驗，可以讓癌症病人更早用到新藥，相對的也可以減少健保的支出。」秀傳醫療體系彰化院區癌症醫院院長張正雄指出，台灣進行新藥臨床試驗數，已被南韓拋在腦後，差了四千多個臨床試驗案，這代表民眾免費用到新藥的可能性降低，台灣醫療實力也被削弱中。

近年醫界一直擔心新藥政策及病人數並不多，會影響台灣臨床試驗的能力，現在問題開始浮現。張正雄指出，在二○一三年時，南韓全國的新藥臨床試驗有四千五百多場，台灣有三千多場新藥臨床試驗，差距不大；十年後，台灣成長至九千八百多場，南韓卻大幅增加到一萬四千多場，尤其疫情期間被快速超車，這是嚴肅的問題須要被重視。

張正雄多年來都是癌症品質認證的委員之一，他提及，台灣目前申請進行新藥臨床試驗的時間，平均等待七十七天，且許多縣市並沒有進行新藥臨床試驗，為了讓各縣市癌症病患都有機會透過新藥臨床試驗使用新藥，應讓申請流程更流暢、更有效率，也要朝「去中心化」努力。張正雄認為，當所有民眾、癌症病患擁有平等獲得癌症診斷和治療的機會，才能幫助改善晚期癌症存活率。

南韓 彰化 癌症

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