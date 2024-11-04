聽新聞
0:00 / 0:00

降低乳癌死亡率 早篩、治療宜同步

聯合報／ 記者蘇湘雲沈能元／台北報導

癌篩推動多年，乳癌與大腸癌等早期篩檢人數逐步增加，但涵蓋率僅三成五到四成，成了最大盲點，也讓晚期病患不減反增。多位專家不約而同指出，有些民眾無論如何都不願接受癌篩，須思考不同策略，而無論早、中、晚期，治療缺口也都要補足，才能真正翻轉情勢。

台北榮民總醫院副院長曾令民觀察到，過去廿年乳癌新藥蓬勃發展，但台灣在一九九六年到二○二一年的數據，乳癌發生率上升三點五倍，死亡率也增加一點五六倍，相較於美國穩定下降趨勢，台灣的發生率增長較快，原因有三，第一，美國自二○○○年便積極引進新藥，病患死亡率因而下降；第二，約百分之七的民眾無論如何都不願接受公費篩檢，也不願就醫。第三，在台灣，約百分之十一的病患在第四期才診斷罹患乳癌，相較於美國百分之六，高出許多。

曾令民進一步分析，在今年「美國醫學會期刊」（ＪＡＭＡ）提到，若要降低乳癌死亡率，推動乳癌篩檢的貢獻度約兩成五，第一期到第三期乳癌藥物的治療與運用貢獻了四成七，轉移性乳癌的治療則貢獻了兩成九，這代表若要降低乳癌死亡率，「篩檢、轉移性乳癌的治療與第一到三期的乳癌治療」都是重點。

癌症希望基金會統計，近五年乳癌新藥有六成二被健保限縮給付。以早期治療為例，像國際治療指引針對三陰性乳癌、帶有BRCA1、BRCA2基因變異病患所推薦的ＰＲＡＰ抑制劑，或像可用來治療三陰性乳癌的PD-1/PD-L1免疫檢查點抑制劑等，皆未納健保給付。

至於大腸癌八年來第四期患者從百分之十六成長到百分之廿一，秀傳醫療體系彰化院區癌症醫院院長張正雄表示，在治療上，台灣乳癌、腸癌等治療指標的認定、執行仍有進步的空間，國際上公認，為大腸癌病患進行淋巴結切除手術時，需要切除十二顆以上淋巴結，病患預後比較好，但在執行上，醫療機構之間仍存在一些差距，應推動統一的高標準治療模式，對病患較有利。

至於篩檢方面，應有更好的效益評估，曾令民提到要七十、八十歲女性乳癌篩檢有必要嗎？她們乳腺已逐漸萎縮，反而要強調觸摸，年輕女性則因乳房緻密，乳房攝影是否適合，都可以討論。張正雄也認為，要整體降低癌症死亡率，除了先進治療的可近性，減少治療延誤及民眾健康意識外，必須尋求新的早期發現策略。

對此，國健署副署長魏璽倫指出，對於是否要用相同的篩檢工具會進行檢討，但癌症篩檢最大痛點是涵蓋率，乳癌篩檢一直沒有突破四成，大腸癌篩檢也沒有突破三成五，會持續努力；至於癌症篩檢陽性患者的計畫也將持續進行。

乳癌 死亡率 癌症

延伸閱讀

新婚3個月便確診乳癌 32歲女分享老公真實反應

新婚3個月便確診乳癌 32歲米娜分享老公真實反應

台灣癌症登月政策促進委員會成立 提出4大訴求

平常沒不舒服！他抽血發現「1症狀」 檢查驚覺罹大腸癌

相關新聞

衛福部草案 代孕費百萬起跳 新制最快明年上路

衛福部版人工生殖法修正草案最快年底送至行政院，條文包括嚴格規定代孕者身心狀況、術前雙方需接受至少四次評估諮商，營養費及其...

代孕合法化 醫：降低求子難度

十月下旬台北同志大遊行，許多代孕仲介業者趁機宣傳，鼓吹至國外尋找代孕，費用至少三百萬元起跳。台北婦產科診所生殖中心主任醫...

銀杏颱風今凌晨2時生成 12縣市發布陸上強風特報

康芮颱風剛走，又有颱風將生成，中央氣象署今凌晨3時30分表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD26，已於今天清晨2...

新冠致慢病失控 學者籲預算應常態化

「許多研究顯示，一旦感染新冠，可能誘發第一型糖尿病，甚至中風、心肌梗塞，慢性病也易惡化。」國衛院感染症與疫苗研究所所長陳...

響應癌症登月計畫 專家提4建言

根據衛福部一一二年統計，台灣共有五萬三一二六人因癌症死亡，其中肺癌、乳癌與消化道癌症占了七成，賴清德總統期許二○三○年癌...

健康主題館／中年男夜尿5、6次 白天想睡險釀車禍

夜尿超過兩次，竟引發嚴重後果。一位50歲男性計程車司機，長期飽受夜尿困擾，一個晚上起床解尿5、6次，不僅干擾睡眠、白天常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。