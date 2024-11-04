降低乳癌死亡率 早篩、治療宜同步

癌篩推動多年，乳癌與大腸癌等早期篩檢人數逐步增加，但涵蓋率僅三成五到四成，成了最大盲點，也讓晚期病患不減反增。多位專家不約而同指出，有些民眾無論如何都不願接受癌篩，須思考不同策略，而無論早、中、晚期，治療缺口也都要補足，才能真正翻轉情勢。

台北榮民總醫院副院長曾令民觀察到，過去廿年乳癌新藥蓬勃發展，但台灣在一九九六年到二○二一年的數據，乳癌發生率上升三點五倍，死亡率也增加一點五六倍，相較於美國穩定下降趨勢，台灣的發生率增長較快，原因有三，第一，美國自二○○○年便積極引進新藥，病患死亡率因而下降；第二，約百分之七的民眾無論如何都不願接受公費篩檢，也不願就醫。第三，在台灣，約百分之十一的病患在第四期才診斷罹患乳癌，相較於美國百分之六，高出許多。

曾令民進一步分析，在今年「美國醫學會期刊」（ＪＡＭＡ）提到，若要降低乳癌死亡率，推動乳癌篩檢的貢獻度約兩成五，第一期到第三期乳癌藥物的治療與運用貢獻了四成七，轉移性乳癌的治療則貢獻了兩成九，這代表若要降低乳癌死亡率，「篩檢、轉移性乳癌的治療與第一到三期的乳癌治療」都是重點。

據癌症希望基金會統計，近五年乳癌新藥有六成二被健保限縮給付。以早期治療為例，像國際治療指引針對三陰性乳癌、帶有BRCA1、BRCA2基因變異病患所推薦的ＰＲＡＰ抑制劑，或像可用來治療三陰性乳癌的PD-1/PD-L1免疫檢查點抑制劑等，皆未納健保給付。

至於大腸癌八年來第四期患者從百分之十六成長到百分之廿一，秀傳醫療體系彰化院區癌症醫院院長張正雄表示，在治療上，台灣乳癌、腸癌等治療指標的認定、執行仍有進步的空間，國際上公認，為大腸癌病患進行淋巴結切除手術時，需要切除十二顆以上淋巴結，病患預後比較好，但在執行上，醫療機構之間仍存在一些差距，應推動統一的高標準治療模式，對病患較有利。

至於篩檢方面，應有更好的效益評估，曾令民提到要七十、八十歲女性乳癌篩檢有必要嗎？她們乳腺已逐漸萎縮，反而要強調觸摸，年輕女性則因乳房緻密，乳房攝影是否適合，都可以討論。張正雄也認為，要整體降低癌症死亡率，除了先進治療的可近性，減少治療延誤及民眾健康意識外，必須尋求新的早期發現策略。

對此，國健署副署長魏璽倫指出，對於是否要用相同的篩檢工具會進行檢討，但癌症篩檢最大痛點是涵蓋率，乳癌篩檢一直沒有突破四成，大腸癌篩檢也沒有突破三成五，會持續努力；至於癌症篩檢陽性患者的計畫也將持續進行。