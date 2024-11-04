追趕日韓不能等…晚期肺癌占6成 免疫藥物須補齊

肺癌有三高，死亡人數、死亡率及發生人數都是癌症之首，雖然目前政府推動肺癌早期偵測計畫，確診者八成都為早期患者，但依據二○二○年的癌症登記資料顯示，肺癌晚期患者並沒有減少，仍高達六成以上。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，鄰近日韓早已針對肺腺癌患者，給付國際認定的標準療法，包括免疫藥物，台灣須要盡快趕上，挽救晚期病人的生命。

國健署推動肺癌早期篩檢，截至六月底止，總計十一萬四千四百四十五人接受ＬＤＣＴ篩檢，找出一千四百名確診個案，其中八成三是早期患者，顯示ＬＤＣＴ肺癌篩檢確實有助於發現早期肺癌患者，但這些早期患者僅占整體肺癌新增人數的百分之五，短時間內仍難以翻轉六成以上是晚期患者的現況。

台大癌醫中心分院院長、台灣癌症登月政策促進委員會主任委員楊志新指出，肺癌防治不是只有早期篩檢而已，卅年前四期肺癌的存活率平均只有半年，現在五年存活率可以超過兩成，雖然治療要花費很多預算，難道我們就要放棄嗎？早篩很重要，晚期治療也同等重要！

及早以國際標準治療

陳育民指出，呼應賴總統二○三○年要減癌症死亡率三分之一，以肺癌為例，明年會擴大ＬＤＣＴ的篩檢對象，早期治療也應開始考慮圍手術期，以免疫治療為主的治療計畫，但最迫在眉睫的是晚期患者及早接受國際標準治療，目前健保署對於非小細胞肺癌基因突變治療藥物，在廿五個美國國家癌症資訊網ＮＣＣＮ建議中，健保有條件給付十九個，已算完整。

陳育民認為，現今最須要補齊的就是無基因突變者的治療藥物，包括免疫藥物，ＮＣＣＮ建議的十二個治療指引中，健保有條件給付只有三個，遠遠落後日韓的治療條件。依據世界衛生組織國際癌症研究機構統計，二○二○年日本與韓國的肺癌年齡標準化發生率及標準化死亡率都低於台灣二○二一年癌症登記報告數據，這也是臨床醫師擔心的事。

治肺癌應有全面架構

「過去十年來，第四期病人並沒有減少，健保投入的藥物並沒有增加很多，但現在治療多樣化，無論是標準治療、免疫治療及複合式治療，什麼時候該介入治療，如何標準化及管理，都是重要議題，即使早期患者愈來愈多，也須要開始面對如何避免復發的問題，因此肺癌的防治計畫，須要有全面性的架構。」新竹台大分院院長余忠仁提醒。

癌症治療已精準化，健保署日前針對十九類別的癌症進行次世代基因定序ＮＧＳ的部分給付，協助找出適合的癌症標靶用藥，台灣免疫暨腫瘤學會理事吳教恩指出，民眾過往的認知都認為健保是全部給付，沒了解若要做齊ＮＧＳ所有項目須要部分負擔，讓民眾誤以為是醫院端要推銷產品，增加不少紛爭，因此，在政策上須要更多的宣導。

吳教恩也認為，在肺癌的治療上，免疫治療仍有一段差距，應該補上，另外，臨床上面對肺癌腦轉移的患者，須要組織切片確診，但實際上很難取得，希望可以接受液態切片，讓患者能接受標靶藥物治療的方式更加便利。