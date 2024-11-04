響應癌症登月計畫 專家提4建言
根據衛福部一一二年統計，台灣共有五萬三一二六人因癌症死亡，其中肺癌、乳癌與消化道癌症占了七成，賴清德總統期許二○三○年癌症死亡率減少三分之一。為此，立法院日前成立「台灣癌症登月政策促進委員會」，並發布政策建言書，與會專家學者認為，必須訂定癌篩成效指標、補足治療缺口、治癌指引接軌國際及落實肺癌防治指標等四大方向，目標是在廿五年內讓主要癌症死亡率減少一半。
著重肺癌、乳癌、消化道癌
立法院厚生會「台灣癌症登月政策促進委員會」由立法委員林俊憲擔任召集人，台南市立醫院名譽院長吳明和擔任榮譽主委、台大醫院癌醫中心分院院長楊志新擔任主任委員，並邀請多位國內治療癌症專家、學者共同發表「促進台灣癌症登月計畫」政策建言書。
建言書主要呼應二○二三年台灣與美國國家衛生研究院癌症研究中心所啟動的「癌症登月計畫二．○」，並以國內死亡率較高的肺癌、乳癌及消化道癌為重點，合作建立癌症精準診斷、治療方針大數據分析及臨床轉譯等，期待在未來廿五年內將主要癌症死亡率降低五成。
主動追陽 盼逐步增至九成
早期篩檢政策一直是施政重點，明年還會擴大篩檢。出席會議的國健署署長吳昭軍指出，一一二年癌症篩檢高達近五百萬人，發現癌前病變五點二萬人、一萬名的早期病人，未來希望癌前病變人數達八萬、早期病人達兩萬人，目前的主動追陽模式，期待將追陽率逐步提升至九成。
不過，林俊憲以衛福部推動肺癌高風險族群接受「低劑量電腦斷層」篩檢（ＬＤＣＴ）為例指出，目前已超過十一萬人受檢，發現一千多人有早期病變，翻轉一千多個家庭命運，即使如此，癌症還是連年蟬聯十大死因榜首，而光靠早期篩檢並不足夠，若要有效降低癌症死亡率，政府需提供更多臨床治療選項，幫助癌症病患延長存活期。
吳明和則建議，目前使用低劑量電腦斷層篩檢早期肺癌，也可同時檢查其他部位，建議制定標準化流程，醫療端可有效追蹤、評估。立法院厚生會執行長陳柏同表示，根據統計，我國整體癌症存活率低於鄰近日、韓等國，這代表我國的癌症防治政策還有進步的空間。
早篩有效 晚期治療也重要
「早篩很重要，晚期治療也同等重要！」楊志新強調，目前晚期肺癌仍占六成以上，但現今免疫、標靶等多種治療策略已讓肺癌五年存活率超過兩成，讓患者回復正常生活、工作，且有機會延長生命，「難道要輕言放棄？」
與會專家也建議，癌症治療須接軌國際，是未來減少癌症死亡率的重要方針，健保署副署長龐一鳴回應，肺癌、乳癌治療指引的落差，健保署都已入案並持續開放，目前部分藥物也同步採用生物相似藥滿足需求，未來會更積極思考，若是ＮＣＣＮ臨床治療指引建議選項，將優先納入考量，確保病患獲得所需治療。
林俊憲強調，癌症對國人有嚴重威脅，除訂定癌症篩檢率成效指標，應優先補強治療缺口，且治療指引須接軌國際，針對死亡率最高的肺癌應設肺癌工作小組，才能逐步落實降低癌症死亡率的目標。
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