胸腔科醫師人數「雪崩式下跌」 陳志金點2大原因：風險高、壓力大

國內胸腔科醫師人數雪崩式下跌，顯示年輕醫師投入的意願低。依台灣胸腔暨重症醫學會統計，目前執業胸腔科醫師平均年齡52.47歲，且大多是在SARS前就加入的50歲以上中生代醫師占56%，40歲以下只占15%。

本報今天率先報導，國內胸腔內科新進醫師人數，不是創新低，就是往創新低的路上邁進，醫界期待政府改善工作環境，翻轉窘境。

Icu醫師陳志金今天於臉書表示，他當胸腔科醫師第22年，重症醫師第20年，20多前，每年近百人報考胸腔專科，現在一年只剩下28人報考，是全盛時期的3成不到。

陳志金說，報考胸腔專科人數於2017年來到最低的16人，往後差不多維持在30人左右，2019年通過31人、2024年通過27人。今年胸腔內科報備訓練人數28人，等於2年後如果「全數」都考照通過的話，才會有28位胸腔科醫師。

胸腔科醫師短缺原因，陳志金說，第一、胸腔科醫師負責照顧嚴重的肺炎、重症、加護病房病人，風險高、壓力大，這些年來，每5至10年就有一波新興感染症疫情，對胸腔科醫師來說是很大的負荷，更是年輕人不願意投入的主要原因。

第二、胸腔科沒什麼高收費檢查、也沒什麼自費項目，收入更是只有其他「熱門內科次專科」的三分之一到一半左右，面對未來可能的疫情，這個現況值得大家重視。