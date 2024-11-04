健康主題館／中年男夜尿5、6次 白天想睡險釀車禍

夜尿超過兩次，竟引發嚴重後果。一位50歲男性計程車司機，長期飽受夜尿困擾，一個晚上起床解尿5、6次，不僅干擾睡眠、白天常「疲勞駕駛」，還好幾次險釀車禍。

耕莘醫院泌尿外科主治醫師林佑樺、中國醫藥大學附設醫院泌尿部主治醫師蔡禮賢表示，門診中有不少50歲以上中壯年男性因夜間多尿症就醫，還有78歲老翁因晚上急著上廁所而跌倒、骨折，後續引發感染、臥床，問題更棘手。

根據國際尿失禁防治協會（ICS）定義，只要尿意強烈到中斷原來的睡眠，導致甦醒，且一個晚上至少2次以上，便是夜尿。林佑樺指出，在台灣40歲以上族群中，約4成有夜尿症狀，隨年齡增長，盛行率也會上升。夜尿症主要原因，包括「夜間多尿症」與「夜間膀胱容積減少」，也有兩者混合。其中夜間多尿症是指「夜間睡眠時，排尿總量超過全天排尿總量三分之一，或超過900毫升。」

就醫用藥 夜間多尿可改善

據門診觀察，不少男性將夜間多尿症誤認為正常老化現象而隱忍，或以為是攝護腺問題引起，或因尊嚴因素而延誤診治，導致夜間睡眠頻受干擾、白天精神不濟。事實上，夜間多尿症已有藥物、非藥物治療可改善症狀，只要積極就醫，多半會好轉。

林佑樺表示，曾遇到病患因夜間頻繁解尿而睡眠不足，甚至出現憂鬱症，須服用抗憂鬱藥物，後來針對夜間多尿給予適合的藥物治療後，病患不但夜間排尿次數減少，睡眠品質大幅改善，憂鬱症也減輕不少。

林佑樺說，多數夜間多尿症病患在服用適合藥物約3天，排尿量就明顯減少，可「一覺到天明」，白天也更有精神、活力，因此若有相關症狀，千萬不要忌諱、拖延就醫。

「夜間多尿會造成晚上睡眠品質不好，出現高血壓、糖尿病，心臟病的機率明顯增加，老人家也可能因晚上頻繁上廁所而滑倒、骨折、臥床。」蔡禮賢解釋，當晚上睡覺時，腦下垂體會分泌荷爾蒙「抗利尿激素」，讓夜間排尿量減少，如此身體才能好好休息，一旦抗利尿激素不足，夜間排尿量和白天不相上下，便會影響睡眠品質，進而對整體、身心健康產生負面衝擊。

此外，若有心、肝、腎、攝護腺或睡眠呼吸中止問題，以及服用利尿劑等，也會引起類似困擾，需仔細檢查、找出真正原因，治療方向才會正確。

少喝咖啡、茶 睡前少喝水

蔡禮賢叮嚀，除了用藥，睡前3小時應開始控制飲水量，少喝咖啡、茶等飲品，可幫助減少夜間排尿量。但如果長期晚上起床排尿超過兩次，就要盡快就醫檢查尋找原因，情況才不會惡化，生活品質也才會好。