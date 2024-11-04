聽新聞
0:00 / 0:00

面對人性 才能務實改革健保

聯合報／ 李伯璋／台北醫學大學公衛學院講座教授

李伯璋
李伯璋
在全民健保尚未實施前，病人如需要洗腎或接受重大手術，可能得傾家蕩產，賣掉房子。1995年，公衛專家們規畫將農保、勞保與公保整合成全民健保，並在李登輝總統、俞國華、郝柏村、連戰三位行政院長的堅持與擔當下順利上路，成為台灣人民健康守護神，也成就了台灣政治安定。

落實分級醫療才能節流

醫界常說，「健保不倒，台灣不會好」， 還說健保是「賤保」，當醫師是在做功德，一顆藥比糖果還便宜，心臟按摩比腳底按摩便宜，健保插管比通馬桶更便宜，更不用說健保支付治療點數比寵物就醫收費價格天差地別。還說健保就醫可近性高，便宜又大碗，是政府自我感覺良好。

賴總統身為出身醫界的總統，積極推動「健康台灣」，需要大家一起努力。

健保財務就是有多少錢就花多少錢，不像商業保險以獲取利潤為前提，一定要落實分級醫療，以「使用者付費的部分負擔」作為配套，才能務實做好節流第一步。

病友、藥廠要求新藥、新特材納入健保給付、醫界要求新科技醫療納入健保給付，必然再創健保點數新高，健保總額一定追不上點數成長，醫療勞務服務的「浮動點值」，必然下降。政府若只想要由各種公務預算貼補以增加總額，杯水車薪，且挖東牆補西牆，破壞預算制度的財政紀律，恐將成為健保的噩夢。

地區醫院、基層診所的醫療人員均擁有良好的醫療技術與能力，政府有責任加強宣導分級醫療，讓每一位基層醫師均能扮演好家庭醫師角色，與醫學中心醫師處理重症病人各司其職。

慢性病與不健康餘命最相關，2023年，全年健保門診「非慢性病病人」就醫申報件數達2億900萬件、「慢性病病人」9138萬件，兩者差距2.29倍；其中西醫基層「非慢性病病人」1億5600萬件，「慢性病病人」3700萬件，兩者差距4.25倍；醫院「非慢性病病人」5500萬件，「慢性病病人」是5300萬件，比率相當。

分析各層級就醫人數，非慢性病人皆高於慢性病人，人的精力有限，慢性病患需要衛教並協助生活型態改變，沒有足夠時間照顧「慢性病病人」，不健康餘命當然不會改善，這需要務實改革。

住院醫療應有合理點數

健保費用支出，門診占70.3%，而住院占29.7%；藥品費用在總額占率已到32.58%、防禦性醫療的生態也讓檢驗檢查費用不斷地上升。長期以來，手術及一些侵入性治療的處置支付點數被壓抑，遲遲未能務實調整，也造成了所謂的血汗醫院、護理人員流失、關床等問題迫在眉睫。

如何讓救人救命的「住院醫療行為」得到合理支付點數，將是諸多健保改革項目中最務實的關鍵重點。醫界與有權力的政務官需要有擔當，與付費者代表多溝通做務實健保改革，人民才能繼續享有健保制度帶來的幸福快樂。

健保總額 慢性病 醫師

延伸閱讀

德州州長下令醫院11月起要問移民身分 嚇壞無證客

和信交棒6／癌症新藥昂貴 褚乃銘認同癌藥基金

和信交棒1／執掌和信35年 黃達夫交棒 嘶吼續爭「價值醫療」

欠勞保費近30萬不願繳 貸600萬買新漁船被查封才火速繳納

相關新聞

衛福部草案 代孕費百萬起跳 新制最快明年上路

衛福部版人工生殖法修正草案最快年底送至行政院，條文包括嚴格規定代孕者身心狀況、術前雙方需接受至少四次評估諮商，營養費及其...

代孕合法化 醫：降低求子難度

十月下旬台北同志大遊行，許多代孕仲介業者趁機宣傳，鼓吹至國外尋找代孕，費用至少三百萬元起跳。台北婦產科診所生殖中心主任醫...

準颱風銀杏最快今晚生成 北東明起變天迎雨「低溫下探1字頭」

準颱風「銀杏」最快今晚生成，中央氣象署預報員劉宇其表示，颱風生成後，周三前將穩定朝西北方向移動，周三移動到台灣東南方外海...

健康主題館／中年男夜尿5、6次 白天想睡險釀車禍

夜尿超過兩次，竟引發嚴重後果。一位50歲男性計程車司機，長期飽受夜尿困擾，一個晚上起床解尿5、6次，不僅干擾睡眠、白天常...

11月徵文主題 如何照護老寶貝

只信命理、民俗療法，不聽醫師建議，拒看西醫。肢體失能，卻不聘外籍看護，不讓長照的照服員進入家中，只依賴妻小照護。許多民眾...

身體消化道塞車 可透過中醫調養

許多人飽受「消化道塞車」困擾，常見發生上消化道的「胃食道逆流」或下消化道的「大腸激躁症」問題。中醫觀點來看，這些問題與脾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。