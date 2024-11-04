面對人性 才能務實改革健保

李伯璋 在全民健保尚未實施前，病人如需要洗腎或接受重大手術，可能得傾家蕩產，賣掉房子。1995年，公衛專家們規畫將農保、勞保與公保整合成全民健保，並在李登輝總統、俞國華、郝柏村、連戰三位行政院長的堅持與擔當下順利上路，成為台灣人民健康守護神，也成就了台灣政治安定。

落實分級醫療才能節流

醫界常說，「健保不倒，台灣不會好」， 還說健保是「賤保」，當醫師是在做功德，一顆藥比糖果還便宜，心臟按摩比腳底按摩便宜，健保插管比通馬桶更便宜，更不用說健保支付治療點數比寵物就醫收費價格天差地別。還說健保就醫可近性高，便宜又大碗，是政府自我感覺良好。

賴總統身為出身醫界的總統，積極推動「健康台灣」，需要大家一起努力。

健保財務就是有多少錢就花多少錢，不像商業保險以獲取利潤為前提，一定要落實分級醫療，以「使用者付費的部分負擔」作為配套，才能務實做好節流第一步。

病友、藥廠要求新藥、新特材納入健保給付、醫界要求新科技醫療納入健保給付，必然再創健保點數新高，健保總額一定追不上點數成長，醫療勞務服務的「浮動點值」，必然下降。政府若只想要由各種公務預算貼補以增加總額，杯水車薪，且挖東牆補西牆，破壞預算制度的財政紀律，恐將成為健保的噩夢。

地區醫院、基層診所的醫療人員均擁有良好的醫療技術與能力，政府有責任加強宣導分級醫療，讓每一位基層醫師均能扮演好家庭醫師角色，與醫學中心醫師處理重症病人各司其職。

慢性病與不健康餘命最相關，2023年，全年健保門診「非慢性病病人」就醫申報件數達2億900萬件、「慢性病病人」9138萬件，兩者差距2.29倍；其中西醫基層「非慢性病病人」1億5600萬件，「慢性病病人」3700萬件，兩者差距4.25倍；醫院「非慢性病病人」5500萬件，「慢性病病人」是5300萬件，比率相當。

分析各層級就醫人數，非慢性病人皆高於慢性病人，人的精力有限，慢性病患需要衛教並協助生活型態改變，沒有足夠時間照顧「慢性病病人」，不健康餘命當然不會改善，這需要務實改革。

住院醫療應有合理點數

健保費用支出，門診占70.3%，而住院占29.7%；藥品費用在總額占率已到32.58%、防禦性醫療的生態也讓檢驗檢查費用不斷地上升。長期以來，手術及一些侵入性治療的處置支付點數被壓抑，遲遲未能務實調整，也造成了所謂的血汗醫院、護理人員流失、關床等問題迫在眉睫。

如何讓救人救命的「住院醫療行為」得到合理支付點數，將是諸多健保改革項目中最務實的關鍵重點。醫界與有權力的政務官需要有擔當，與付費者代表多溝通做務實健保改革，人民才能繼續享有健保制度帶來的幸福快樂。