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身體消化道塞車 可透過中醫調養
許多人飽受「消化道塞車」困擾，常見發生上消化道的「胃食道逆流」或下消化道的「大腸激躁症」問題。中醫觀點來看，這些問題與脾胃功能失調、氣機不暢有關，尤其壓力、飲食習慣等因素會導致症狀加劇。
上消化道塞車：胃食道逆流
胃食道逆流是上消化道的消化系統問題，當胃酸逆流至食道，會引起胸口灼熱感、反酸及喉嚨不適等症狀。胃食道逆流多與脾胃運化功能失調、胃氣上逆有關，飲食過量、情緒壓力等會導致胃氣上逆，進而引發胃食道逆流。
中醫治療：以調和胃氣、疏肝理氣為主，如平胃散或逍遙散等。可適當飲用茉莉茶、大麥茶等養胃茶飲，有助緩解胃酸過多及胃部不適。
下消化道塞車：大腸激躁症
大腸激躁症是下消化道功能失調，常伴隨腹痛、腹脹、排便異常等症狀。由於是腸道氣機不暢所致，與肝脾不和、脾胃氣虛相關。壓力大或緊張時，易引起肝氣鬱結，進一步影響大腸的正常排便功能。
中醫治療：以調理脾胃、疏肝理氣為主。可適當飲用含有山藥、薏仁等成分的中藥粥，可改善脾胃功能，幫助緩解腹脹及排便不順。
整體調理 三管齊下
中醫強調人體的整體性，脾胃是消化系統核心，與氣血運行相關。針對消化道問題，日常調理非常重要，平時應保持規律的飲食與作息，可透過調整飲食、適度運動、疏通經絡等方式，促進消化系統的平衡與健康。
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