聽新聞
0:00 / 0:00

身體消化道塞車 可透過中醫調養

聯合報／ 田騏嘉／臻品中醫診所腸胃科主任
胃食道逆流是上消化道的消化系統問題；示意圖。（圖／123RF）
胃食道逆流是上消化道的消化系統問題；示意圖。（圖／123RF）

許多人飽受「消化道塞車」困擾，常見發生上消化道的「胃食道逆流」或下消化道的「大腸激躁症」問題。中醫觀點來看，這些問題與脾胃功能失調、氣機不暢有關，尤其壓力、飲食習慣等因素會導致症狀加劇。

上消化道塞車：胃食道逆流

胃食道逆流是上消化道的消化系統問題，當胃酸逆流至食道，會引起胸口灼熱感、反酸及喉嚨不適等症狀。胃食道逆流多與脾胃運化功能失調、胃氣上逆有關，飲食過量、情緒壓力等會導致胃氣上逆，進而引發胃食道逆流。

中醫治療：以調和胃氣、疏肝理氣為主，如平胃散或逍遙散等。可適當飲用茉莉茶、大麥茶等養胃茶飲，有助緩解胃酸過多及胃部不適。

下消化道塞車：大腸激躁症

大腸激躁症是下消化道功能失調，常伴隨腹痛、腹脹、排便異常等症狀。由於是腸道氣機不暢所致，與肝脾不和、脾胃氣虛相關。壓力大或緊張時，易引起肝氣鬱結，進一步影響大腸的正常排便功能。

中醫治療：以調理脾胃、疏肝理氣為主。可適當飲用含有山藥、薏仁等成分的中藥粥，可改善脾胃功能，幫助緩解腹脹及排便不順。

整體調理 三管齊下

中醫強調人體的整體性，脾胃是消化系統核心，與氣血運行相關。針對消化道問題，日常調理非常重要，平時應保持規律的飲食與作息，可透過調整飲食、適度運動、疏通經絡等方式，促進消化系統的平衡與健康。

中醫 排便 胃食道逆流 腹痛 運動

延伸閱讀

仰睡比側睡好、左睡增心臟負擔？醫師說明各種睡姿優缺點

吃太淡會胃食道逆流？油吃太少容易失智？專家破解日常飲食觀念

以為胃食道逆流…男子心肌梗塞險喪命 醫：胸悶若合併3症狀要小心

天然鹽能改善胃食道逆流、抽筋、三高？專家破解謬誤：比精鹽少一重要物質

相關新聞

衛福部草案 代孕費百萬起跳 新制最快明年上路

衛福部版人工生殖法修正草案最快年底送至行政院，條文包括嚴格規定代孕者身心狀況、術前雙方需接受至少四次評估諮商，營養費及其...

代孕合法化 醫：降低求子難度

十月下旬台北同志大遊行，許多代孕仲介業者趁機宣傳，鼓吹至國外尋找代孕，費用至少三百萬元起跳。台北婦產科診所生殖中心主任醫...

準颱風銀杏最快今晚生成 北東明起變天迎雨「低溫下探1字頭」

準颱風「銀杏」最快今晚生成，中央氣象署預報員劉宇其表示，颱風生成後，周三前將穩定朝西北方向移動，周三移動到台灣東南方外海...

健康主題館／中年男夜尿5、6次 白天想睡險釀車禍

夜尿超過兩次，竟引發嚴重後果。一位50歲男性計程車司機，長期飽受夜尿困擾，一個晚上起床解尿5、6次，不僅干擾睡眠、白天常...

11月徵文主題 如何照護老寶貝

只信命理、民俗療法，不聽醫師建議，拒看西醫。肢體失能，卻不聘外籍看護，不讓長照的照服員進入家中，只依賴妻小照護。許多民眾...

身體消化道塞車 可透過中醫調養

許多人飽受「消化道塞車」困擾，常見發生上消化道的「胃食道逆流」或下消化道的「大腸激躁症」問題。中醫觀點來看，這些問題與脾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。