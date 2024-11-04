健康你我他／拿出風景美照 哄媽吃飯長肉

媽媽86歲，愈老愈不想動，只想躺在床上睡覺，除了不想動，更傷腦筋的是，她還非常的偏食，只愛吃脆瓜和稀飯，其他食物她都難以下嚥，勉強叫她吃，她就吐給我們看，為此我們很苦惱。

因為媽媽有嚴重骨鬆，長期臥床，她的肌力流失得很嚴重，出門都要坐輪椅。但是不動又偏食，恐怕情況會愈來愈嚴重，我們很害怕她日後會終日以床為伍，飲食起居都要靠別人，這樣媽媽和我們就沒有生活品質了。

後來我想到媽媽喜歡遊山玩水，就拿旅遊的風景照給她看，她說「風景真美」，順勢問她「擱有想欲去？」她點點頭。我跟媽媽說，「想出去玩就要吃營養的，還要起來走動。」媽媽好像受到激勵，一下子就從床上爬起來，在扶持下，慢慢地在屋內走動，吃東西也有改善，比較願意吃稀飯、脆瓜以外的食物。

但媽媽只有3分鐘熱度，沒幾天，她又只想躺在床上和吃稀飯脆瓜了，我再拿其他的風景照給她看，她的眼睛又亮起來；在吃的方面，我們想到更好的辦法，以她愛吃的脆瓜為底，且一定讓媽媽看到有脆瓜，然後再混入其他食物，哄媽媽張口吃下去，還好在美景的誘惑下，媽媽對吃沒有那麼挑剔了，有脆瓜就好。

雖然常常要哄媽媽很累，但看到媽媽手腳愈來愈靈活，身體也長了不少肉，所有的辛苦都值得了。