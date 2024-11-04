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11月徵文主題 如何照護老寶貝

聯合報／ 本報訊

只信命理、民俗療法，不聽醫師建議，拒看西醫。肢體失能，卻不聘外籍看護，不讓長照的照服員進入家中，只依賴妻小照護。許多民眾步入中年後，愈來愈執拗，累翻全家。你家也有位固執的老寶貝嗎？如何化解歧見呢？歡迎來信分享。

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外籍看護

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