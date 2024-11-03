準颱風銀杏最快今晚生成 北東明起變天迎雨「低溫下探1字頭」
準颱風「銀杏」最快今晚生成，中央氣象署預報員劉宇其表示，颱風生成後，周三前將穩定朝西北方向移動，周三移動到台灣東南方外海，屆時速度會放慢，但後續路徑變化大，持續朝西移動通過呂宋島再進入南海機率較高，但仍須密切觀察；周四前受東北季風影響，北部、東半部降雨增多且溫度大幅下降，低溫下探19度。
今年第22號颱風銀杏最快今晚或明天生成，劉宇其表示，預估周三前穩定朝西北方向移動，周三到台灣東南方外海，離台灣還有一段距離，屆時颱風速度會放慢，但後續路徑變化大，目前預估逐漸朝西移動，通過呂宋島後進入南海的機率較高，北轉朝方球方向機率較低，還要持續密切觀察。
劉宇其說，周五、周六（8、9日）因颱風一直在台灣東南方，讓台灣持續吹東北風，因為對於迎風面的北部、東半部帶來許多水氣。
降雨部分，劉宇其指出，周一（4日）東北季風增強，北北基桃、宜花較易有水氣增加，尤其基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區有較大雨勢；竹苗、台東零星雨；中南部多雲到晴，山區午後陣雨。
周二至周四（5至7日）受東北季風影響，北宜整天涼，各地早晚涼，迎風面多雨。北部、東半部局部雨，尤其周二、周三基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有較大雨勢；中南部則影響較小，天氣仍為多雲到晴、午後山區雷陣雨的型態。
周五至周日（8至10日）颱風接近台灣東南方外海，導致東北風強，迎風面的北部、東半部降雨多，有短暫陣雨，各地有較大雨勢；中南部仍持續多雲到晴，午後山區局部留意陣雨。
溫度方面，周一（4日）北宜白天高溫約26至27度、花東28至39度、中南部高溫約30度，各地低溫約21至23度；周二起至周四（5至7日）清晨，北東高溫降至22至23度，低溫甚至有機會下探19至20度，而中南部影響較小，台灣氣溫穩定，白天高溫29至30度，低溫20至21度，日夜溫差大。
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