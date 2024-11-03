萬聖節剛過！愛吃南瓜「勿去籽」 營養師：促攝護腺健康

萬聖節剛過，南瓜除了是裝置藝術，也是富含營養的食物。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，南瓜常被民眾誤會是蔬菜類，但它其實是澱粉類，卻是很好的低熱量主食，除了弄成泥狀，還可直接烤來吃，其中南瓜籽更能增進攝護腺健康，建議不要去除。

據衛福部食藥署食品營養成分資料庫顯示，100公克的南瓜中，除了水分、熱量、脂肪、蛋白質、碳水化合物、膳食纖維，還有維生素A、維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素C、維生素E，與鈣、磷、鐵、鎂、鉀、鈉、鋅、銅等礦物質，及α-胡蘿蔔素、β-胡蘿蔔素、果膠等植物性化學物質。

許惠玉表示，民眾常誤會南瓜是蔬菜類，但其實是澱粉類，若當作主食熱量較低，因此想瘦身的民眾不妨多吃，而豐富的植物性化學物質中，β-胡蘿蔔素更是數一數二高，也是重要的維生素A來源之一，且β-胡蘿蔔素、維生素C與E等營養素皆具抗氧化，有助於減少身體發炎反應、防癌。

許惠玉提到，南瓜也有葉黃素、玉米黃素，除了保護眼睛，還可預防老年性黃斑部病變，而鉀有助於穩定血壓、預防心血管疾病，但攝取過多的鉀，會對腎臟成負擔、因此糖尿病患者要吃南瓜時，切忌攝取過量。

她也說，被分類在堅果類的南瓜籽，除了富含油脂，還有鎂、鋅、維生素E等營養素，可預防攝護腺病變，「但我們通常會忘記，不會將南瓜籽聯想到堅果類。」

至於如何透過飲食保持攝護腺健康？許惠玉指出，多吃蔬果攝取植物性化學物質有絕對的益處，其中番茄的茄紅素就能避免攝護腺病變，及吃黃豆、黑豆、青豆等大豆補充植物性蛋白，或吃堅果類補充相關營養素。

她也提到，海鮮與含Omega-3脂肪酸的肉類，包括鮪魚、鯽魚、秋刀魚，特別魚肚、是眼窩附近的肉，也能預防攝護腺病變，且攝護腺功能不佳的民眾，平時就要多吃白肉，減少攝取豬、牛、羊中的紅肉，建議一周不超過500公克。