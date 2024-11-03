4隻貓威力不容小覷 妙齡女僅接觸15分鐘「喘不過氣」急送醫

氣溫降低易誘發氣喘，但貓毛等過敏原也不應輕忽。一名20多歲女性，從高雄來到台北，準備暫住姊姊家，沒想到在姊姊家只待了15分鐘，立即出現急性過敏、喘不過氣，並誘發氣喘緊急送醫。醫師問診發現，病患對貓毛過敏，姊姊家中養了4隻貓，原以為沒事，但接觸貓毛後引爆急性氣喘。

收治病例的台北榮總胸腔部臨床呼吸生理科主任周昆達說，該名患者在急診就醫特別說，進入姊姊家中僅15分鐘，突然感覺喘不過氣，其實該名患者自知對貓毛過敏，平時接觸貓時，時間都控制的很短，心想到姊姊家中應該也沒事，結果造成氣管嚴重收縮，危及生命。

周昆達指出，年輕氣喘患者就醫、用藥常不規則，研判此名患者也未按時控制，因患者送急診搶救後緩解症狀，3個月後有按時回診，但要求患者一年後應再回診追蹤，但從此之後再也沒遇到該名患者。至於，現在養貓的人很多，應要如何注意過敏問題？周坤達說，不是所有人都對貓毛過敏，如果真的對貓毛過敏者盡量不要飼養，平時也避免接觸。

台灣氣喘學會榮譽理事長江啟輝說，很多病人出現喘不過氣，再來治療「這是不對的」，氣喘就像高血壓等慢性病一樣，病情不容易好，且這也與遺傳基因有關，像他就是遺傳到媽媽的過敏，而常有鼻子、氣管過敏等，大家須認知氣喘是有可能致死，他目前就是以藥物好好控制。

江啟輝說，受到遺傳基因、肥胖等影響，氣道處於慢性發炎，一旦氣道遭外界刺激，常見過敏原為塵蟎、貓毛、狗毛、德國蟑螂，或食物、吸菸、空汙、天氣變化等，將容易好發氣喘，發作時產生氣道收縮、阻塞，症狀為咳嗽、胸悶、哮鳴聲、呼吸困難等，治療方式有類固醇、生物製劑等。