不倒騎士單車環台1100公里 鼻咽癌友：想騎到騎不動為止

第12屆「不倒騎士騎出生命」益騎關心癌單車環台圓夢活動，有50名癌友及親屬今天從台北馬偕醫院出發，將花10天橫跨1100公里。衛福部長邱泰源表示，期盼以生命激發生命的精神，鼓勵癌友不懼人生挑戰，而癌症也不是醫護人員單方面照顧即可，還需病患心理、家庭、社會等多方支持才能最快痊癒。

邱泰源出席2024「不倒騎士騎出生命」單車圓夢鳴槍儀式時致詞鼓勵，癌友面對人生的挑戰，一定要拿出智慧與勇氣，並相信台灣國際級醫療團隊給予的治療，「只要病患有需要，衛福部一定就在旁邊。」他表示，衛福部2016年起陸續協助各大醫院的癌症中心，提供癌友多元化的照顧，今年總統賴清德也成立健康台灣推動委員會，藉由「癌症治療三箭」，也就是「提升早期癌症篩檢」、「聚焦基因檢測與精準醫療」、「建立百億癌症新藥基金」等政策，希望在2030年台灣癌症死亡率降低3分之1。

邱泰源對此說，任何一種疾病，尤其是癌症，不是醫護人員單方面照顧即可，還需病患心理、家庭、社會的多方支持才能最快痊癒。他也鼓勵，癌友保持以生命激發生命的精神，加上台灣高水準的醫療，就也不必懼怕任何疾病。

台北市議員顏若芳致詞時提到，媽媽去年健檢時查出肺癌，幸好發現得早並及時接受治療。此事讓身為抗癌患者家屬的她認為，癌症固然可怕，但若癌友沒有信心與勇氣克服，就也很難康復，醫師除了是治療者，也扮演心靈導師的角色，「醫師告訴我媽媽只要及時治療，之後按照指示步驟調養就會痊癒。」

她也鼓勵癌友，並非生病後的人生就是黑白色，其實人生仍然是彩色，「我們要相信醫師，也要給予自己信心，就沒有什麼打不倒的疾病。」

台灣抗癌協會創會理事長吳興傳致詞時表示，他在2009年就醫發現罹大腸癌第三期，歷經開刀、化療後逐漸康復，如今想告訴15年前同樣罹癌，但已過世的妻子，「我一定會好好的活下去。」

癌友代表詹鵬如致詞時指出，他在2006年農曆年時莫名鼻塞，只好先用嘴巴代為呼吸，不料就醫發現罹患鼻咽癌，還沒開始療程就已瘦了5公斤，多虧經放射性治療與服藥，保持跑步、游泳、騎單車等運動習慣，順利熬過病痛，「我現在想一直騎單車，直到騎不動為止。」