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學士後護理系擴招 邱泰源樂觀看待盼助增人力

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
針對大專校院近年增開學士後護理系幾乎滿招，衛福部長邱泰源今天表示，希望讓更多有志於此的民眾投入醫護工作，對人力缺也有幫助。記者林則澄／攝影
針對大專校院近年增開學士後護理系幾乎滿招，衛福部長邱泰源今天表示，希望讓更多有志於此的民眾投入醫護工作，對人力缺也有幫助。記者林則澄／攝影

台灣面臨少子化、缺工，護理系學生考照人數、執業率難見起色，衛福部邱泰源今天表示，未來會在考試題目、開辦次數等方面與相關單位研議，讓制度更合理，而對大專校院近年增開學士後護理系幾乎滿招，他也希望，讓有更多有志於此的民眾投入醫護工作，對人力缺也有幫助。

邱泰源出席2024「不倒騎士騎出生命」單車圓夢鳴槍儀式，會後接受媒體聯訪，提到護理人員人力缺、護理系學生考照人數、執業率難見起色，將在考試題目、開辦次數等方面與考選部、教育部進一步研議，但題目不會因此變簡單，而是讓制度更合理，也希望留住有志於此、優秀且認真的學生，目前仍需與各方更進一步商討，最快擬在明年6月畢業季前上路。

雖然護理人員人力缺，大專校院近年增開學士後護理系卻幾乎滿招，邱泰源表示，其實從幾年前開始，學士後醫護類科系培育出的人才投入偏鄉等缺乏醫護人員的地區，許多教師也在教學上不遺餘力，讓他相信只要各方齊心協力，不論是對學士後醫學系、護理系的招生，還是整個醫護人員人力缺的從業環境，都會有所幫助。

針對學士後醫學系、護理系被指服務能力、學習態度不如技專校院5年制的學生良好，邱泰源提醒，在此方面仍待比較與分析，過於主觀的評斷也對授課的教師不公平，希望可以理性看待。行政院已在醫護人員的夜班補助、三班比獎勵、人才培育等投入經費，逐一落實後，應可看到人力的增加與回流。

衛福部 邱泰源 醫護人員

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