台灣精神醫學會年會舉行 聚焦精神健康促患者回歸社會

2024年台灣精神醫學會年度大會昨天於台北舉行，本屆主題為「精神疾病社區再融合」。台灣在精神健康領域不斷努力，副總統蕭美琴昨錄影致詞期勉，感謝學會長期在培植精神醫療專業人員、提升精神醫療品質、以及在政府各項精神醫療與心理健康政策擬訂及推動上的貢獻。

衛生福利部林靜儀次長、健保署陳亮妤副署長則親臨參與盛會，並提到「心理健康是普世人權」的理念，突顯了政府在精神健康促進上的決心；此外，新版精神衛生法預定於今年年底正式上路，修法的重點之一是減少患者對醫療機構的依賴，提升治療效果，促進患者回歸社會，並促進社會和諧。

蕭美琴致詞指出，精神醫學在現代醫療中的重要性，肯定台灣精神醫學會在推動及促進精神心理健康方面所做出的貢獻。她指出，當前社會壓力和精神健康問題日益嚴重，精神醫學發展對於提升國民生活品質至關重要，台灣在精神健康領域上不斷努力，其中新版精神衛生法歷經15年的大幅度修法，更反映了政府的決心及政策上的大力支持。

台灣精神醫學會於民國49年1月2日創立，目前擁有2166名精神科醫師會員，台灣精神醫學會長期在921大地震、莫拉克風災、八仙塵爆及新冠肺炎疫情等重大災難發生時，迅速組織精神專家團隊，協助人民渡過難關並促進心理創傷的復原。

近年來，精神醫學會更積極在司法精神醫學議題、精神疾病去汙名化的社會倡議、多元性別的權益、酒藥癮防治、兒童青少年問題、精神病患的長效針劑政策、年輕族群及青壯族群的心理健康支持、精神醫療早期介入及長效針劑臨床指引及政策推廣等與產官學界共同努力，從各級醫療院所走到社區，將精神醫學的理念在台灣社區中實踐。

本年度精神界盛會為期2天，以精神疾病社區再融合為主軸，邀請到國內外在相關主題上的專家學者分享成功經驗，並為促進社區精神健康共同集思廣益。大會專題演講特別邀請到英國倫敦國王學院的Graham Thornicroft教授，Thornicroft教授不僅是英國精神健康政策的重要推手，更擔任世界衛生組織(WHO)心理健康差距行動計劃干預指南制定小組的主席，在推動社區精神健康及精神疾病去污名化領域上享譽全球。

此外，也邀請到台灣大學教授胡海國針對社區精神健康做專題演講，並在會中談到精神健康識能的概念，詳述人的精神健康如何受到基因、大腦、生活經驗等的影響，也提到未來社區精神醫學的發展應注意的重點，以及落實精神健康及社會和諧的理想。

精神科醫師是政府推動及促進精神心理健康的最強後盾，期待未來持續與社會各界及公部門共同努力，促進人民的精神健康。