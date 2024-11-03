快訊

從人行道騎往車道…台中男童騎單車遭機車撞上 再被休旅車輾過

影／萬聖夜搭機驚魂！客機貨艙突傳敲擊聲 機師折返破門「竟沒半個人」

獨／吳忠達戰死烏克蘭 曾立遺言「若我發生意外，讓我留在這裡」

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣精神醫學會年會舉行 聚焦精神健康促患者回歸社會

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛生福利部次長林靜儀(右6)與主辦單位及貴賓合影，包括健保署副署長陳亮妤(右5)、心口司前司長諶立中(右4)，精神醫學會理事長王仁邦(中)、心口司前司長陳快樂(左7)、精神醫學會常務監事賴德仁(左6)、精神醫學會常務理事李正達(左5本屆年會召集人)。圖／台灣精神醫學會提供
衛生福利部次長林靜儀(右6)與主辦單位及貴賓合影，包括健保署副署長陳亮妤(右5)、心口司前司長諶立中(右4)，精神醫學會理事長王仁邦(中)、心口司前司長陳快樂(左7)、精神醫學會常務監事賴德仁(左6)、精神醫學會常務理事李正達(左5本屆年會召集人)。圖／台灣精神醫學會提供

2024年台灣精神醫學會年度大會昨天於台北舉行，本屆主題為「精神疾病社區再融合」。台灣在精神健康領域不斷努力，副總統蕭美琴昨錄影致詞期勉，感謝學會長期在培植精神醫療專業人員、提升精神醫療品質、以及在政府各項精神醫療與心理健康政策擬訂及推動上的貢獻。

衛生福利部林靜儀次長、健保署陳亮妤副署長則親臨參與盛會，並提到「心理健康是普世人權」的理念，突顯了政府在精神健康促進上的決心；此外，新版精神衛生法預定於今年年底正式上路，修法的重點之一是減少患者對醫療機構的依賴，提升治療效果，促進患者回歸社會，並促進社會和諧。

蕭美琴致詞指出，精神醫學在現代醫療中的重要性，肯定台灣精神醫學會在推動及促進精神心理健康方面所做出的貢獻。她指出，當前社會壓力和精神健康問題日益嚴重，精神醫學發展對於提升國民生活品質至關重要，台灣在精神健康領域上不斷努力，其中新版精神衛生法歷經15年的大幅度修法，更反映了政府的決心及政策上的大力支持。

台灣精神醫學會於民國49年1月2日創立，目前擁有2166名精神科醫師會員，台灣精神醫學會長期在921大地震、莫拉克風災、八仙塵爆及新冠肺炎疫情等重大災難發生時，迅速組織精神專家團隊，協助人民渡過難關並促進心理創傷的復原。

近年來，精神醫學會更積極在司法精神醫學議題、精神疾病去汙名化的社會倡議、多元性別的權益、酒藥癮防治、兒童青少年問題、精神病患的長效針劑政策、年輕族群及青壯族群的心理健康支持、精神醫療早期介入及長效針劑臨床指引及政策推廣等與產官學界共同努力，從各級醫療院所走到社區，將精神醫學的理念在台灣社區中實踐。

本年度精神界盛會為期2天，以精神疾病社區再融合為主軸，邀請到國內外在相關主題上的專家學者分享成功經驗，並為促進社區精神健康共同集思廣益。大會專題演講特別邀請到英國倫敦國王學院的Graham Thornicroft教授，Thornicroft教授不僅是英國精神健康政策的重要推手，更擔任世界衛生組織(WHO)心理健康差距行動計劃干預指南制定小組的主席，在推動社區精神健康及精神疾病去污名化領域上享譽全球。

此外，也邀請到台灣大學教授胡海國針對社區精神健康做專題演講，並在會中談到精神健康識能的概念，詳述人的精神健康如何受到基因、大腦、生活經驗等的影響，也提到未來社區精神醫學的發展應注意的重點，以及落實精神健康及社會和諧的理想。

精神科醫師是政府推動及促進精神心理健康的最強後盾，期待未來持續與社會各界及公部門共同努力，促進人民的精神健康。

精神疾病 醫學

延伸閱讀

蕭美琴花蓮勘災 卓溪土石流災民突衝出哭喊「請副總統幫忙」

康芮肆虐…花蓮稻田1500公頃倒伏 蕭美琴：農保有補償可減少損失

台東農災慘重...農民哽咽求免勘 蕭美琴：可由地方政府認定

FT：美無人機製造商Skydio電池遭陸斷貨 急向台灣求援

相關新聞

準銀杏颱風未來影響周三是關鍵 粉專：恐停滯打轉與東北季風對抗

中央氣象署資深預報員劉宇其今天指出，上午8時台灣東南方2400公里海面上有熱帶性低氣壓生成，由於結構完整，不排除今晚或明...

第一千次七星山登頂成功 70歲山友六年來「每周報到」

70歲的周永仁先生每周造訪七星山，2018年1月2日開始有記錄的記載自己爬七星山的過程，到今天正好是第一千次，數十位山友...

天氣轉涼帶動買氣 本周蛋價再漲2元

國內雞蛋先前因生產過剩價格屢跌，台灣蛋雞事業產銷督導委員會的雞蛋產銷報告更首度出現「嚴重過剩」警語。台北市蛋商公會今天表...

學士後護理系擴招 邱泰源樂觀看待盼助增人力

台灣面臨少子化、缺工，護理系學生考照人數、執業率難見起色，衛福部長邱泰源今天表示，未來會在考試題目、開辦次數等方面與相關...

不倒騎士單車環台1100公里 鼻咽癌友：想騎到騎不動為止

第12屆「不倒騎士騎出生命」益騎關心癌單車環台圓夢活動，有50名癌友及親屬今天從台北馬偕醫院出發，將花10天橫跨1100...

4隻貓威力不容小覷 妙齡女僅接觸15分鐘「喘不過氣」急送醫

氣溫降低易誘發氣喘，但貓毛等過敏原也不應輕忽。一名20多歲女性，從高雄來到台北，準備暫住姊姊家，沒想到在姊姊家只待了15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。