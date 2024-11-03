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逾4萬輛微電車未掛牌 11月30日違規上路最高開罰3600元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部2022年修法納管微電車，規定須掛牌、投保強制險才能上路，但仍有至少4萬輛尚未掛牌，11月30日前未掛牌者將全面開罰。聯合報系資料照
交通部2022年修法納管微電車，規定須掛牌、投保強制險才能上路，但仍有至少4萬輛尚未掛牌，11月30日前未掛牌者將全面開罰。聯合報系資料照

微型電動二輪車（電動自行車）雖速度不慢，但因免考照，導致事故頻傳、成交通亂象，交通部2022年修法納管，規定須掛牌、投保強制險、車速25公里不得改裝且年滿14歲才能騎乘。經2年緩衝期，目前有21萬5161輛掛牌，但仍有至少4萬輛尚未掛牌，若違規掛牌上路，11月30日起將開罰1200至3600元。

微型電動二輪車過去免掛牌，只要經檢測審驗合格，黏貼合格標章即可上路，但卻衍生改裝、超速追不到車主開罰等問題，事故件數也逐年攀升，成為交通亂象。

根據交通部統計，2020年微電車事故有6854件，造成37死、6004傷；2021年8198件，釀54死、7204傷；2022年有8499件，釀53死、7514傷。

交通部2022年11月30日修法正式納管微電車，規範微型電動「新車」需掛牌上路、投保強制險、年滿14歲才能騎乘、車速25公里為限且不得改裝。但隨著微電車數量成長，事故依舊頻傳，2022年發生9025件，釀50死、7982傷；今年統計至8月，微電車事故有6323件，釀30死、5579傷。

公路局監理組長魏武盛說明，修法（2022年11月30日）前已購買的合格微電車，須在2年內依規定掛牌，而2年緩衝期將於今年11月29日屆滿，也就是說，11月30日起，未掛牌上路的微電車將全面開罰。

魏武盛指出，截至今年10月31日，使用中的微電車已有16萬6039輛完成掛牌登記，新法實施後，出廠的新車領牌數則有4萬9122輛，公共運輸及監理司依每年生產新車數量及使用年數推估，至少還有4萬輛使用中的微電車尚未掛牌。

魏武盛表示，距離全面開罰倒數27天，屆時11月30日起，騎乘未依規定掛牌及投保強制險的微電車者，將依「道路交通管理處罰條例」第71-1條規定，開罰1200至3600元，並將車輛移置保管，禁止行駛。

魏武盛強調，微電車行駛規範與機車相同，不得超速、改裝、違停，行駛也須戴安全帽，違者由縣市政府警察局舉發處罰。

交通部2022年修法納管微電車，規定須掛牌、投保強制險才能上路，但仍有至少4萬輛尚未掛牌，11月30日前未掛牌者將全面開罰。聯合報系資料照
交通部2022年修法納管微電車，規定須掛牌、投保強制險才能上路，但仍有至少4萬輛尚未掛牌，11月30日前未掛牌者將全面開罰。聯合報系資料照

交通部 電動自行車

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