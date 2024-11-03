天氣轉涼帶動買氣 本周蛋價再漲2元

國內雞蛋先前因生產過剩價格屢跌，台灣蛋雞事業產銷督導委員會的雞蛋產銷報告更首度出現「嚴重過剩」警語。台北市蛋商公會今天表示，由於颱風影響菜價，加上入秋後天氣轉涼帶動買氣，本周起每斤雞蛋調漲2元，產地價從24.5元調至26.5元，批發價則從34元調至36元。

繼上周由於連續下跌的蛋價使得蛋農不敷成本，加上入秋後天氣轉涼預期買氣可稍好轉，蛋價在近2個月來的首度調漲3元，產地價和批發價每斤來到24.5元和34元，台北市蛋商公會今天宣布，本周起再漲2元。

台北市蛋商公會理事長林天來說，早先的幾波蛋價調降後，部分蛋農已提早進行老母雞的淘汰和換羽，這幾天康芮颱風也讓部分禽舍受損，使得雞蛋供應量有所減少，甚至也有蛋商互調蛋，除了颱風過後菜價較高，加上天氣也在轉涼，雞蛋的買氣有上揚趨勢，因此今天開會後決定調漲2元。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，國內產蛋雞約3634萬隻，較前兩周蛋農自主減量前略少，然而每日雞蛋產量仍高達12.6萬箱，若以每箱200顆計算，每日生產量和上周相同，同樣超過每日國人所需逾120萬顆。

另農業部動植物防疫檢疫署今天表示，嘉義縣朴子市1蛋雞場主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，已由嘉義縣家畜疾病防治所依標準作業程序執行5萬8480隻蛋雞撲殺銷毀，此起也是入秋後首次主動通報的蛋雞場禽流感確診，然而5.8萬隻在每日投產蛋雞3600多萬隻的比率相當有限，對雞蛋生產影響也有限。

有蛋農指出，每個月的飼養成本開銷依舊讓不少農民吃不消，颱風過後禽舍修復也會影響產量，加上產區很多禽流感疫情都是匿而不報，畢竟通報後就要全場撲殺，因此實際產蛋量和農業部的產銷資訊一定會有不少的出入。