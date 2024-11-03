秋冬氣溫降氣喘、COPD增 醫界籲放寬生物製劑適用條件

秋冬季節氣溫降低，氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD)患者病情容易惡化。醫師表示，氣喘病人不控制病情，40歲後恐演變為慢性阻塞性肺病（COPD)。健保目前給付生物製劑治療嚴重氣喘病人，但給付條件嚴格，台灣氣喘學會與台灣慢性阻塞性肺病學會今天呼籲放寬適用資格。

台灣慢性阻塞性肺病學會與台灣氣喘學會今天舉辦學術演講。台灣氣喘學會創會榮譽理事長江啟輝說，秋冬天氣變化、境外髒空氣入侵，氣喘、COPD患者增加，氣喘病情輕微時，服藥後與正常人無異，但也有病情嚴重的，像知名歌手鄧麗君因而過世，民眾須提高警覺。

江啟輝說，COPD屬漸進式疾病，受空汙、吸菸、炒菜油煙、氣喘等影響，雖然現在吸菸人數減少，但環境空汙嚴重，患者仍持續增加，若不控制病情，不僅會合併骨鬆、失智，嚴重時還需插管治療，病人最後死亡原因常不是COPD，而是心臟衰竭、心肌梗塞等共病。

台灣氣喘學會與台灣慢性阻塞性肺病學會理事長鍾飲文說，氣喘與COPD為呼吸道重要疾病，據統計，國內20歲以下氣喘患者占比約15%，20歲以上約10%，總人數約達百萬人；近年來，政府大力防治下，氣喘死亡率已大幅降低，40多年來從每十萬人8人，減少至2.37人。

COPD為慢性下呼吸道疾病，依衛福部統計，112年國人十大死因排名第9位，在全球十大死因為第三位。鍾飲文說，國內推估40歲以上患者占比約6.9%，患者達數十萬人，現在已有吸入型類固醇、長效型支氣管擴張劑等藥物，以改善COPD及氣喘症狀。

鍾飲文說，COPD、氣喘走向精準治療，健保署已有條件給付嚴重氣喘患者使用生物制劑，適用條件之一為18歲以上病人於過去6個月，持續使用口服類固醇每天至5毫克或等價當量，呼籲使用時間應縮短為3個月，因患者長期服用類固將出現臉部浮腫、白內障、骨鬆等副作用，若能及早使用生物制劑，以改善病人病情，降低死亡風險。

鍾飲文說，如果氣喘不好好控制，從小開始氣管不斷被破壞、重塑後，年長後恐引發COPD，建議氣喘患者從小就要好好治療，平時應遠離塵蟎，COPD患者應要戒菸、遠離空汙。醫學研究也發現，氣喘、COPD與基因有關，如果媽媽吸菸，將增加孩子來氣喘、COPD的機會，且現在加熱菸、電子煙盛行，家長、學校老師應規勸孩子不要接觸，避免年長後恐罹患COPD。