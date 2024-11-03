準銀杏颱風未來影響周三是關鍵 粉專：恐停滯打轉與東北季風對抗

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，第22號銀杏颱風即將形成，同樣沿著太平洋高壓邊緣朝西北移動預計下周後期抵達台灣東南方時，正好來到高壓邊緣及鞍型場，可能會出現停滯打轉的情況，並與東北季風對抗，後面路徑充滿不確定性，變數很高，是否影響台灣目前還無法評估，建議大家再觀察幾天。

氣象粉專「觀氣象看天氣」則指出，銀杏颱風即將形成，深秋颱風「加加加碼賽」起跑。稍早90W已增強為熱帶低壓，日本氣象廳發布熱帶氣旋形成預警(GW)，受惠於高空反氣旋降低周圍風切，以及良好的極向流出環境，位在菲律賓以東的90W(準銀杏)發展快速，預計未來24小時內，有機會發展為今年第22號颱風銀杏，11月6日以後有機會來到台灣東南近海，模式對它已經有所反應，路徑變數還很大。

劉宇其說，部分資料顯示準銀杏會以偏西路徑通過呂宋島進入南海，也有資料顯示屆時太平洋高壓勢力退得比較多，颱風可能會在琉球海面北轉。但颱風來到台灣東南方時，即使沒有很靠近台灣，容易讓台灣吹起強盛東北風，風浪及北部、東半部降雨變得明顯。

至於是否會有共伴效應帶來劇烈降雨，劉宇其表示，颱風路徑上發生明顯共伴效應，主要是颱風到台灣南方或西南方，外圍環流跟東北季風交會，產生比較大降雨，若未來颱風路徑偏西往呂宋島，共伴效應將是未來要留意的重點，不過即使颱風來到台灣東南方就會有東北風帶來明顯降雨。