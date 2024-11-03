颱風天起降 學者：放大應變彈性、減少接近冒險

颱風康芮日前襲台，有航班搖晃中降落，星宇航空1架班機在桃園機場發生重落地。朝陽科大飛行與民航人員技術系主任盧衍良今天建議，應放大應變彈性，減少組員接近冒險的可能。

10月31日，康芮暴風圈籠罩台灣，部分航班取消，部分仍在風雨中降落，但旅客都感受到明顯搖晃，部分班機轉降國外機場，星宇航空JX871自沖繩返台的航班，在桃園機場落地時發生重落地，交通部民航局已依程序調查，並要求飛機停飛檢查，駕駛員停止任務派遣。

民航局日前也說明，將要求業者檢討不良天候的派遣作業，若有違反民航法相關規定，將依法裁處。

國籍航空業者表示，起降都依相關規定，要求組員在安全標準下執行任務。

盧衍良接受中央社記者訪問指出，基本上，不管什麼天候狀況，航機起降的標準都是建立在風向風速、最大陣風、側風狀態等條件下，國內外都一樣。

盧衍良表示，比較大的問題就是當起降條件處於接近飛機限制的條件時，組員可以應變的彈性應該酌情放大，減少組員接近於冒險的可能性，尤其是接近地面時的低空風切可能性較大，有些未必能在觀測或是預測資料中呈現，更需要多給組員當下決策判斷的空間。

盧衍良說，因航機派遣與否涉及到未來天氣的預判，有時候很難精準掌握全貌，一旦航班已經派遣執飛，落地時除了既有的氣象觀測資料，也能權衡後續趨勢變化的可能性，給予組員較大的應變彈性，不要讓航機接近操作標準的上限，有助減少航機進場操作的風險。

盧衍良舉例，某機型的側風上限是30浬，即使還未達上限，但已看到變化趨勢的範圍很接近，就應讓組員及早考慮是否轉降，而不是再有拚拚看的想法。