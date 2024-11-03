強颱康芮影響菜價不如山陀兒？農糧署這樣說

日前強颱康芮登陸造成各地大小災情，根據台北農產運銷公司統計，今天每公斤菜價49元，日前菜價高點也僅每公斤51.2元，康芮造成的菜價漲幅甚至低於上月的山陀兒造成的歷史菜價高點。農糧署指出，本次因為先前復耕葉菜和溫網室蔬果受到的影響有限，因此供應上較為充足，山陀兒則是因為從南部登陸，影響當時仍在復耕蔬菜，價格因此衝高。

根據北農統計，台北市蔬菜到貨量約1177噸，今日進貨量較昨日大幅增加，量增菜種有甘藍（高麗菜）、小白菜、大白菜、青江菜、蕹菜、萵苣菜、甘薯葉、花椰葉、胡瓜、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、番茄、敏豆、甜椒、青花苔、玉米、蘿蔔、紅蘿蔔、青蔥等，無量減菜種，其餘各菜種均略有增減。

北農分析，市況因逢明日休市，預期需求增加，由於產地已恢復正常供貨，到貨量持續增加，承銷人購買意願趨弱，買氣偏弱，，各菜種行情價格跌多漲少。葉菜類價格同樣跌多漲少，甘藍到貨量約262噸，價格下跌4元；大白菜到貨量約42噸，價格上漲8元；甘薯葉到貨量約20噸，價格下跌8元。

和上個月襲台的颱風「山陀兒」相比，當時山陀兒衝擊全台菜價明顯，葉菜大漲3到5成，10月1日每公斤菜價甚至高達63.8元，也是北農菜價首次上看6字頭，寫下歷年新高。

農糧署副署長姚志旺表示，這次康芮影響較大的地區為花蓮縣與台東縣，但西螺、中部等蔬果產區受到的影響相對沒那麼大，除了復耕葉菜陸續收成外，溫網室蔬果受到影響也不大，因此價格波動沒有預期中的大。先前的山陀兒颱風因為從南部登陸，對蔬菜產區的衝擊較大，加上午後大雨也影響採收，因此導致價格高漲，本次颱風不會造成這樣的價格飆高。

另今年第22號颱風銀杏最快今晚生成，姚志旺說，目前還在觀察颱風對台影響，也會及早因應。

根據農業部統計，康芮颱風截至昨傍晚17時止，農業產物及民間設施估計損失計6億9953萬元，目前仍在統計回報中。