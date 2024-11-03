颱風銀杏最快今晚生成 氣象署：要防共伴效應或明顯降雨

又有颱風可能生成了。中央氣象署資深預報員劉宇其今天指出，上午8時台灣東南方2400公里海面上有熱帶性低氣壓生成，由於結構完整，不排除今晚或明天有機會發展成颱風，即今年第22號颱風銀杏。

劉宇其指出，未來熱帶性低氣壓路徑朝西北前進，預計周三來到呂宋島東北方海面，屆時速度會放慢，周三後路徑可能有變數，不確定性高。部分資料顯示會以偏西路徑通過呂宋島進入南海，也有資料顯示屆時太平洋高壓勢力退得比較多，颱風可能會在琉球海面北轉。但颱風來到台灣東南方時，即使沒有很靠近台灣，但容易讓台灣吹起強盛東北風，風浪及北部、東半部降雨變得明顯。

至於是否會有共伴效應帶來劇烈降雨，劉宇其表示，颱風路徑上發生明顯共伴效應，主要是颱風到台灣南方或西南方，外圍環流跟東北季風交會，產生比較大降雨，若未來颱風路徑偏西往呂宋島，共伴效應將是未來要留意的重點，不過即使颱風來到台灣東南方就會有明顯東北風帶來明顯降雨。

11月颱風與夏颱相較少很多，但還是有，劉宇其指出，歷年11月侵台颱風平均為0.11個左右，上一個11月侵襲的颱風為2020年的閃電颱風，當時發布海警及陸警。今天生成熱帶性低氣壓地區以東，仍有熱帶系統發展，後續還會有低壓發展起來，還要持續觀察。