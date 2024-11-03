屏東鐵道文化觀光祭 台鐵開行藍皮解憂號、彩繪列車

台鐵公司與屏東縣政府合作，推廣當地觀光舉辦的「2024屏東鐵道文化觀光祭」即日登場，活動不僅有市集、鐵道老歌之夜，還在西勢、南州、林邊及佳冬站設置裝置藝術、開行「鐵道文化觀光祭」專屬彩繪列車及藍皮解憂號觀光列車，盼民眾在南迴線上享受屏東在地文化及歷史。

10月27日屏東南國漫讀節圓滿閉幕，並由「2024屏東鐵道文化觀光祭」接棒，昨晚正式開幕，這是台鐵攜手屏東縣政府，導入各式藝術形式，呈現鐵道與文化的深度連結活動。

觀光祭包含市集、鐵道老歌之夜、噹噹派對親子日等活動，並於西勢、南州、林邊及佳冬站設置裝置藝術、開行「鐵道文化觀光祭」專屬彩繪列車及藍皮解憂號觀光列車，並打造網美打卡聖地「藍皮意象館」，另也在枋寮車站內設置旅遊服務中心，指派專人介紹當地景點。

台鐵董事長杜微表示，此次觀光祭推出集章打卡活動，前80位集滿西勢、南州、林邊及佳冬4個車站紀念章，並打卡上傳臉書或IG的旅客，可在南州站獲得限量驚喜小禮。

台鐵指出，在枋寮車站第二月台北端，隱身軌道旁是見證台灣鐵道歷史的「轉車盤」。在南迴鐵路還沒建設前，列車開到國境之南，必須在枋寮車站使用轉車盤，才能讓火車頭快速掉頭北上，繼續服務南來北往的旅人，民眾可搭乘搭乘台鐵藍皮解憂號懷舊列車直往台東，看到枋寮站轉車盤，就像看到了歷史。