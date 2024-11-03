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屏東鐵道文化觀光祭 台鐵開行藍皮解憂號、彩繪列車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
「2024屏東鐵道文化觀光祭」登場，開行藍皮解憂號觀光列車並打造「藍皮意象館」。圖／台鐵提供
「2024屏東鐵道文化觀光祭」登場，開行藍皮解憂號觀光列車並打造「藍皮意象館」。圖／台鐵提供

台鐵公司與屏東縣政府合作，推廣當地觀光舉辦的「2024屏東鐵道文化觀光祭」即日登場，活動不僅有市集、鐵道老歌之夜，還在西勢、南州、林邊及佳冬站設置裝置藝術、開行「鐵道文化觀光祭」專屬彩繪列車及藍皮解憂號觀光列車，盼民眾在南迴線上享受屏東在地文化及歷史。

10月27日屏東南國漫讀節圓滿閉幕，並由「2024屏東鐵道文化觀光祭」接棒，昨晚正式開幕，這是台鐵攜手屏東縣政府，導入各式藝術形式，呈現鐵道與文化的深度連結活動。

觀光祭包含市集、鐵道老歌之夜、噹噹派對親子日等活動，並於西勢、南州、林邊及佳冬站設置裝置藝術、開行「鐵道文化觀光祭」專屬彩繪列車及藍皮解憂號觀光列車，並打造網美打卡聖地「藍皮意象館」，另也在枋寮車站內設置旅遊服務中心，指派專人介紹當地景點。

台鐵董事長杜微表示，此次觀光祭推出集章打卡活動，前80位集滿西勢、南州、林邊及佳冬4個車站紀念章，並打卡上傳臉書或IG的旅客，可在南州站獲得限量驚喜小禮。

台鐵指出，在枋寮車站第二月台北端，隱身軌道旁是見證台灣鐵道歷史的「轉車盤」。在南迴鐵路還沒建設前，列車開到國境之南，必須在枋寮車站使用轉車盤，才能讓火車頭快速掉頭北上，繼續服務南來北往的旅人，民眾可搭乘搭乘台鐵藍皮解憂號懷舊列車直往台東，看到枋寮站轉車盤，就像看到了歷史。

台鐵表示，多元鐵道藝文體驗，讓鐵道不再僅是交通工具，而是文化載體，更是觀光大使，盼透過「2024屏東鐵道文化觀光祭」，讓民眾可以在南迴線上體驗獨特南國風情，開拓對南國文化的視野，享受屏東在地文化氛圍。

在枋寮車站第二月台北端，隱身軌道旁是見證台灣鐵道歷史的「轉車盤」。南迴鐵路還沒建設前，列車開到國境之南，須在枋寮車站使用「轉車盤」，才能讓火車頭快速掉頭北上。圖／台鐵提供
在枋寮車站第二月台北端，隱身軌道旁是見證台灣鐵道歷史的「轉車盤」。南迴鐵路還沒建設前，列車開到國境之南，須在枋寮車站使用「轉車盤」，才能讓火車頭快速掉頭北上。圖／台鐵提供
在枋寮車站第二月台北端，隱身軌道旁是見證台灣鐵道歷史的「轉車盤」。圖／台鐵提供
在枋寮車站第二月台北端，隱身軌道旁是見證台灣鐵道歷史的「轉車盤」。圖／台鐵提供
「2024屏東鐵道文化觀光祭」登場，開行藍皮解憂號觀光列車並打造「藍皮意象館」。圖／台鐵提供
「2024屏東鐵道文化觀光祭」登場，開行藍皮解憂號觀光列車並打造「藍皮意象館」。圖／台鐵提供
「2024屏東鐵道文化觀光祭」登場，台鐵在枋寮車站內設置旅遊服務中心，指派專人介紹當地景點。圖／台鐵提供
「2024屏東鐵道文化觀光祭」登場，台鐵在枋寮車站內設置旅遊服務中心，指派專人介紹當地景點。圖／台鐵提供
「2024屏東鐵道文化觀光祭」登場，開行藍皮解憂號及彩繪列車。圖／台鐵提供
「2024屏東鐵道文化觀光祭」登場，開行藍皮解憂號及彩繪列車。圖／台鐵提供
「2024屏東鐵道文化觀光祭」登場，開行藍皮解憂號觀光列車並打造「藍皮意象館」。圖／台鐵提供
「2024屏東鐵道文化觀光祭」登場，開行藍皮解憂號觀光列車並打造「藍皮意象館」。圖／台鐵提供
「2024屏東鐵道文化觀光祭」登場，開行藍皮解憂號觀光列車並打造「藍皮意象館」。圖／台鐵提供
「2024屏東鐵道文化觀光祭」登場，開行藍皮解憂號觀光列車並打造「藍皮意象館」。圖／台鐵提供

屏東縣政府 彩繪列車 鐵道

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