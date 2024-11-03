5旬男反覆血便2個月 醫拿大腸鏡檢查一「督」進去驚：是直腸癌

胃腸肝膽專科醫師張靖分享，一名54歲的中年男性，日前因為反覆血便將近2個月，因而到醫院掛號看診。他為男子安排大腸鏡檢查，從肛門口一進去就找到血便的原因，無奈表示「多希望只是痔瘡」。

張靖在臉書粉專指出，該名病患反覆血便將近2個月的時間，還伴隨食慾變差、排便習慣改變等問題。雖然病患的家族史沒有大腸相關問題，但由於健康狀況已亮紅燈，於是趕緊安排大腸鏡檢查，來找尋血便的原因。

張靖表示，大腸鏡從肛門口一進去，就發現病人罹患「直腸癌」。由於大腸鏡的侵犯範圍與深度都相當厲害，加上直腸黏膜變得無比脆弱，所以時不時會出血，不禁感嘆「這真的是最不想看到的結果，多希望只是痔瘡造成的血便就好」。

張靖提到，該名病人後續還要確認其他器官有無被侵犯，以及肛門可否保留等議題，目前只希望他接下來的治療，一切都能順利平安。

張靖分析，大部分人血便的原因，多為良性的腸道疾病所引起，例如：痔瘡、肛裂、腸道發炎等，只有少部份原因是來自「大腸直腸癌」。他提醒民眾，假如血便伴隨著排便習慣改變、糞便中有黏液、體重減輕，或者有相關家族史等情形，務必非常謹慎小心。

張靖解釋，「大腸直腸癌」的產生往往需要一段的時間，呼籲民眾平常應養成規律運動的習慣，並多補充蔬菜水果。倘若發現身體有異狀，應及早就醫，如果檢查出有息肉也要切除。透過培養健康的生活習慣，讓自己遠離大腸直腸癌，並降低罹患其它癌症的風險。