吳德榮：東北季風影響 11月6、7日低溫探16度

氣象專家吳德榮今天表示，明晚起東北季風影響，6、7日本島平地清晨最低溫可降至約攝氏16度；週末可能有熱帶系統發展，後期路徑仍有不確定性，需持續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，熱帶擾動在菲律賓東方海面醞釀中。最新歐洲及美國模式，模擬8日晚間8時地面圖顯示，熱帶系統或在台灣東南方海面迴轉，或穿過呂宋島、西行進入南海；模式將持續調整。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明晚起至7日另一波東北季風影響，5日桃園以北、東半部有局部短暫雨；6、7日略轉乾，北海岸、東北部及東部多雲、偶有一些局部、零星降雨的機率；背風面都是晴朗穩定的天氣。

吳德榮提到，5日起氣溫逐日略降，北台灣稍涼、中南部白天微熱、早晚涼；冷空氣不強，但有輻射冷卻加成，6、7日本島平地清晨最低氣溫約可降至16度。

吳德榮說，8、9日台灣東側的水氣漸增，北部、東半部轉有局部雨，雨勢大小待觀察；新竹以南仍是晴朗穩定的天氣。冷空氣略減弱，氣溫略升。