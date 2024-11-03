快訊

美選倒數72小時！賀錦麗民調逆襲共和黨票倉愛荷華 賓州差距1%

康芮強颱過境送禮物？ 台東三仙台赫見「黃色飛碟」…

一周數位爆報／蘋果新品MacBook Pro、Mac mini、iMac整理

東北季風影響北東偶雨 北台稍涼中南部溫差大

中央社／ 台北3日電

中央氣象署今天指出，東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北平地及桃園、台東地區也有零星降雨，新竹以南及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣象署表示，午後中南部山區有零星短暫陣雨。各地早晚稍涼，中部以北、東北部及金門、馬祖低溫約攝氏21、22度，其他地區23、24度，白天馬祖仍偏涼，高溫約22度，北部、宜花及澎湖、金門較為舒適，高溫約25至27度，其他地區中午前後稍微悶熱，高溫可以來到29至31度。

東北風偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖易有較強陣風，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，3日東北季風增強，環境風場為東北風，東北風挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化；中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

低溫 東北季風 氣象署

延伸閱讀

陸籍貨輪野柳擱淺連2天無法抽油 明東北季風減弱擬分階段進行

兩波東北季風接力 下周一起雨區擴大、全台降溫有感

澎湖首家「MUJI無印良品」進駐全聯！人氣必買商品曝光　期間限定滿額送限量「黃麻購物袋」

3地累積雨量破千、花蓮天祥1232毫米 康芮對馬祖仍構成威脅

相關新聞

又有颱風？吳德榮：菲律賓東方海面熱帶擾動醞釀中

康芮颱風上周才侵台，已經11月了，又有颱風了嗎？

暖化新威脅…孕婦孕期增溫1℃ 早產機率增6％

氣候變遷、全球暖化，不僅對環境造成影響，也會威脅孕婦及新生兒健康，台北醫學大學公衛學院研究團隊近期發表多項研究，其中發現...

空汙影響大！家中燃香 兒童認知發展降1成

空汙威脅新生兒健康，台北醫學大學公衛學院研究發現，家中有燃香祭祀行為的家庭，兒童認知發展表現級距，與未燃香家庭相比，降低...

胸腔內科人才流失 「防疫量能恐陣亡」

胸腔外科人數受惠篩檢政策近五年快速成長，胸腔內科卻是在疫後萎縮發展，新領照人數逐步減少。胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達...

國健署推公費LDCT篩檢 醫提醒「偽陽性高」、1狀況別貿然開刀

衛福部提供肺癌高風險民眾，每2年1次的胸部低劑量電腦斷層攝影（LDCT）。嘉義長庚胸腔內科主任方昱宏指出，LDCT偽陽性...

中藥行賺輸超商打工仔？ 人才現斷層 產學界開「冬令藥方」盼傳承

中藥行傳承議題備受關注，產業界認為特定時間內經營，或完成特定時數訓練取得證書，才能核發中藥販售資格的門檻過於狹隘，加上工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。