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又有颱風？吳德榮：菲律賓東方海面熱帶擾動醞釀中

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
明晚起至周四受另一波東北季風影響，周二桃園以北、東半部有局部短暫雨。本報資料照片
明晚起至周四受另一波東北季風影響，周二桃園以北、東半部有局部短暫雨。本報資料照片

康芮颱風上周才侵台，已經11月了，又有颱風了嗎？

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，熱帶擾動在菲律賓東方海面醞釀中。

吳德榮指出，最新(2日20時)歐洲(ECMWF)及美國(GFS)模式，模擬周五(8日)20時地面圖顯示，熱帶系統或在台灣東南方海面迴轉，或穿過呂宋島、西行進入南海；模式將持續調整。

吳德榮說，今(3日)晨東北部及山區零星飄雨。各地氣溫略回升，截至5：33本島平地最低氣溫出現在花蓮(壽豐鄉)19.4度、新北(石碇區)19.8度，各地區平地最低氣溫約在19至22度。

吳德榮指出，今日至明日白天、迎風面北海岸、東半部多雲、偶有一些局部、零星降雨的機率，其他地區晴時多雲。北舒適、南微熱，早晚偏涼。各地區氣溫為北部20至28度、中部21至33度、南部22至34度及東部19至31度。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，明(4日)晚起至周四(7日)另一波東北季風影響，周二(5日)桃園以北、東半部有局部短暫雨；周三、四(6、7日)略轉乾，北海岸、東北部及東部多雲、偶有一些局部、零星降雨的機率；背風面都是晴朗穩定的天氣。

吳德榮指出，周二起氣溫逐日略降，北台稍涼、中南部白天微熱、早晚涼；冷空氣不強，但有輻射冷卻加成，周三、四本島平地清晨最低氣溫約可降至16度。周五、六台灣東側的水氣漸增，北部、東半部轉有局部雨，雨勢大小待觀察；新竹以南仍是晴朗穩定的天氣。冷空氣略減弱，氣溫略升。

吳德榮說，最新(2日20時)歐洲(ECMWF)及美國(GFS)模式，模擬周五(8日)20時地面圖顯示，有有熱帶系統發展，或在台灣東南方海面迴轉(左圖)，或穿過呂宋島、西行進入南海(右圖)。擷取自洩天機教室專欄
吳德榮說，最新(2日20時)歐洲(ECMWF)及美國(GFS)模式，模擬周五(8日)20時地面圖顯示，有有熱帶系統發展，或在台灣東南方海面迴轉(左圖)，或穿過呂宋島、西行進入南海(右圖)。擷取自洩天機教室專欄

吳德榮 東北季風 氣溫 菲律賓 颱風

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